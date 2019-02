– En ansatt tok kontakt med politiet etter funn av en mistenkelig pakke. Vi mistenker at det er eksplosiver, men er ikke sikre, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til TV 2.

Sandberg opplyser at det er TNT-bygget i Lillestrøm som er evakuert.

Bombegruppe er på vei til stedet, ifølge Sandberg.

– Vi startet med å evakuere bygget og 25 personer, men nå er det kun rommet hvor røntgenmaskinen er som er evakuert, sier operasjonslederen.

