– Dette er fantastisk, så velfortjent, sier God morgen Norge-kokk Wenche Andersen etter at årets Michelin-stjerner var delt ut mandag kveld.

De to Trondheims-restaurantene Credo og Fagn fikk hver sin stjerne – og ble dermed Trondheims første restauranter i Michelin-guiden.

Men for Heidi Bjerkan ved Credo ble det enda mer spesielt. Hun er nemlig den første norske kvinnen med en Michelin-stjerne.

– Heidi er en nestor for kvinnelige kokker i Norge, hun er fantastisk dyktig, sier Andersen.

Bærekraftig

I tillegg til Michelin-stjernen, fikk Bjerkan utdelt Bærekraftprisen under utdelingen i Århus.

– Hun hjelper småskala-produsenter og lager mat på en utrolig bærekraftig måte. Dette er så velfortjent, sier Andersen.

Hun er stolt over at en kvinne endelig kan skilte med en Michelin-stjerne.

– Til nå har det vært mannsdominert, men det er masse flinke kvinner også som står på, så dette var på tide, sier hun.

Miljøer

At Trondheim fikk to Michelin-restauranter på et år, synes også mat-eksperten er helt fantastisk.

– Det forteller mye om miljøet i Trondheim, det er fantastisk, de har så mange gode spisesteder, og det er fint at de kommer på kartet, sier Andersen.

Stavanger har også to restauranter i Michelin-guiden, mens Bergen foreløpig ikke har noen.

– Det finnes gode restauranter i Bergen også, men nå var det Trondheims tur. Kanskje blir det Bergen neste år?

Rådvarer

I slutten av januar kom Christian André Pettersen på tredjeplass i Bocuse d´or i Lyon – og det på en hel-skandinavisk pall med dansk gull og svensk sølv.

Andersen tror ikke det er tilfeldig at mat fra skandinavia treffer også ute i verden.

– Jeg er stolt, Norge er en mat-nasjon, og folk legger merke til oss ute i verden. Jeg tror det i stor grad handler om respekten vår for råvarer og tilberedningsmåter, dette er noe vi har i hele Skandinavia, sier hun.

Restaurantene Gal, Kontrast, Statholdergaarden, Re-Naa og Sabi Omakase har alle hatt en stjerne hver, og fikk dette også for 2019.

Norge har ingen to-stjernes restauranter.

Frantzen i Stockholm, Geranium i København og Maaemo i Oslo beholder sine tre stjerner.