Leeds bekrefter på sine nettsider mandag kveld at klubben har fått en bot på om lag 2,2 millioner kroner for spionasje på Derby før toppkampen i Championship i januar.

Saksomkostninger er inkludert i boten.

– Vi beklager å ha oppført oss på en måte som er kulturelt uakseptabel i engelsk fotball, og jeg vil takke Shaun Harvey og Det engelske fotballforbundet for måten de etterforsket saken, sier Leeds' talsmann.​

Leeds-manager Marcelo Bielsa tok tidlig på seg ansvaret for spionen, som ble pågrepet utenfor Derbys treningsanlegg 10. januar.

Det haglet med kritikk mot Leeds og Bielsa, som for øvrig gikk seirende ut av kampen. Få dager etter innkalte Leeds-manageren til pressekonferanse, der han overrasket med en timelang fotballeksjon. I forkant ble det spekulert i om han kom til å trekke seg.

– Jeg skal gjøre det enkelt for de som står for etterforskningen av ligaen. Jeg skal gi all informasjonen som trengs, og går ut i fra at min oppførsel blir gransket ut i fra den meste ekstreme posisjonen. Jeg kan fortelle at jeg har observert alle våre rivaler som vi har møtt, og vi har sett treningsøktene til alle våre motstandere før vi har spilt mot dem, sa 63-åringen.

Bielsa avviste at laget hans hadde fått en urettferdig fordel av å «spionere» på treningene til sine motstandere, og gikk til drastiske skritt for å bevise det.​

På pressekonferansen skal Bielsa blant annet ha fortalt at han gikk gjennom 300 timer med video av Derby før kampen.​

Leeds har falt til en tredjeplass i Championship med målforskjell opp til Sheffield United på opprykk, men har én kamp til gode etter ikke å ha spilt i helgen. Det er to poeng opp til ligaleder Norwich. Derby er nummer sju, to poeng bak Bristol City på den siste plassen som gir playoff.