Pogba i praktslag på Manchester Uniteds ferd til kvartfinalen

Chelsea - Manchester United 0-2

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Manchester United og Ole Gunnar Solskjær er videre til kvartfinalen i FA-cupen etter å ha slått Chelsea 2-0 på bortebane mandag.

I neste runde venter Wolverhampton borte.

Der Paul Pogba ble tatt ut av 0-2-tapet for Paris Saint-Germain forrige uke, var han tilbake på sitt beste mot Chelsea. Først serverte han Ander Herrera 1-0 med et nydelig innlegg, før franskmannen selv headet inn 2-0-scoringen like før pause.

– Dette har vi sett før etter at Solskjær kom tilbake. Det var en solid kamp og de var selvfølgelig effektive. Måten de scoret målene var ekstremt høy klasse. Solskjær har evnet å få det beste ut av sine viktigste spillere, og de vant fortjent. Det er den perfekte responsen etter rett og slett ikke ha vært gode nok mot Paris Saint-Germain, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



Pogba har ni scoringer og seks målgivende på sine tolv kamper under Solskjær. Det er seks flere målpoeng enn han gjorde i de 20 kampene han fikk under José Mourinho denne sesongen.​

– Det var en nydelig seier. Det var en bra kamp av hele laget, men det var ikke enkelt. Vi klarte det likevel. Vi er veldig fornøyde med seieren. Laget fikk det beste ut va meg. Jeg gir alt for dem. De hjelper meg med å score og assistere. Vi koser oss med å spille sammen, sier Pogba, ifølge BBC.

Solskjær: – Taktikken fungerte

Ole Gunnar Solskjær står nå med elleve seirer, én uavgjort og ett tap på sine 13 kamper som Manchester United-manager. Neste kamp er hjemme mot Liverpool søndag.

– Det var en fantastisk forestilling. Taktikken vår fungerte. Vi ønsket at midtbanespillerne våre skulle presse høyt og komme inn i 16-meteren. I andreomgang var forsvarsspillet fantastisk, sier Solskjær, ifølge BBC.

Verre er det for Chelsea og Maurizio Sarri, som forrige helg tapte 0-6 for Manchester City. Torsdag ble det en lite overbevisende 2-1-seier over Malmö borte i Europaligaen.

Før kampen sto Manchester United uten seier på de ti siste kampene på Stamford Bridge. På de 22 siste kampene hadde Manchester United bare vunnet bare to bortekamper mot de regjerende FA-cupmesterne.

– Å slå tilbake etter tapet for PSG er veldig viktig. Jeg tror ikke Solskjærs fremtid i Manchester United avhenger av enkeltresultater, men å komme tilbake på vinnersporet etter først å ha vunnet så mange kamper er viktig før storkampene mot Liverpool og PSG. Nå har de fått tilbake den følelsen at de kan gå inn til Liverpool-kampen med alt å vinne, mens titteljagende Liverpool har presset på seg. Det kan fungere for den gjengen, sier Mathisen.