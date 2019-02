Mandag forsøkte valgkomiteen i Trøndelag Ap å bestemme seg for hvem de vil foreslå som nytt styre i Trøndelag Ap.

Valgkomiteen kom ikke til enighet, bekrefter valgkomiteens leder Jorodd Asphjell.

– Vi har nå hatt vårt fjerde møte i valgkomiteen og Trondheim Ap har spilt inn flere navn, sier han til TV 2.

Trond Giske er ett av navnene som er spilt inn.

Viktig posisjon

Det var VG som først meldte at Giske igjen er aktuell for styret.​

Giske ønsker selv å bli nestleder i Trøndelag Ap, etter det TV 2 erfarer.​

Blir Giske nestleder får han plass i Arbeiderpartiets landsstyre.

Landsstyret er partiets høyeste myndighet mellom landsmøtene. Landsstyret består av partiets sentralstyre, to representanter fra hvert fylkesparti og to representanter fra AUF.

Asphjell bekrefter overfor TV 2 at det var diskusjoner rundt Giskes kandidatur og at valgkomiteen hadde planer om på bli ferdige med sin innstilling mandag.

– Det er ingen tvil om at det er utfordrende når det blir spilt inn navn i siste time. Det er en utfordring for valgkomiteen. Jeg konstaterer at vi har ulike meninger, sier Asphjell, som er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

– Trond har en sterk standing i Trøndelag Ap og har vært folke- og tillitsvalgt i mange år. Han får en plass i styret, også er spørsmålet hvilken plass i styret han skal ha. Kabalen skal gå opp og man skal finne en god balanse.

Ordfører advarer

– Ser du utfordringer knyttet til at Giske får plass i styret?

– Jeg tror Trond og Trondheim Ap skjønner at det kan bli diskusjoner. Det ser vi allerede.

Namsos-ordfører Arnhild Holstad advarer mot å la Giske få nestledervervet.

– Jeg synes det vil være uklokt. Det er så mye uro i Trøndelag Ap nå at det ikke vil bidra til ro etter mitt syn. Det hadde vært klokest for alle parter om han ikke ble løftet som kandidat, sier ordføreren til TV 2.

Den tidligere nestlederen i Arbeiderpartiet trakk seg etter flere varsler om seksuell trakassering i begynnelsen av 2018



​