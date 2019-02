– En grusom pris for å svikte ungdommen

– New Page jobbet på oppdrag fra barnevernet der vi fulgte opp én og én ungdom over lengre tid. Det var ikke noe hokus pokus, men tett oppfølging med tydelige, voksne rollemodeller som kunne hjelpe disse ungdommene tilbake til en sunn livsstil. Vi bisto i alt fra skolearbeid, sysselsetting og sunne fritidsaktiviteter. Vi samarbeidet med ungdommene, foreldre, barnevern, skole og politiet. Det handlet om at det var voksne som festet blikket i dem og holdt et løp over tid, slik at vi hjalp ungdommene å bli selvstendige, sterke og gode individer, forklarer Marco Elsafadi.

Elsafadi mener både Said og den drapssiktede er offer i denne saken.

– Selv om det er vanskelig å si høyt, så er jo også drapsmannen et offer. Han har ødelagt både andres og sitt eget liv. Det er helt klart en historie bak. Mange har vært bekymret for ha, og har sikkert sett utviklingen. Sånn er det med alle historier. Alle tragedier har en lang rekke hendelser som man på forhånd kunne ha gjort noe med og som er for seint å gjøre noe med når tragedien er fullkommen, sier Elsafadi.

Mange sinte

Nå er han bekymret, svært bekymret.

– Jeg håper og ber at vi skal tenke alle unge som er på vei i feil retningen og som vi kan redde hvis vi bare putter inn de rette kreftene og de riktige ressursene som skal til. Det nok av hjelpere rundt om i gatene som har lyst; de trenger bare finansiering, støtte og langsiktig plan for å nå ungdommen.

– Det er mange sinte undommer der ute, og jeg er mest bekymret for en del av de individene i disse miljøene som ikke har noe særlig trygge gode voksne å snakke med, sier Elsafadi.

Elsafadi har kjent Said og famlien i 14 år. Ifølge videoen til Unicef satt vennskapet dype spor i den nå avdøde mannen.

– Hvis jeg får møte person som har vært i samme situasjon, så kommer jeg til å gjøre som Marco som gjorde mot meg. Det er enkle ting. Bare gi kjærlighet og bry seg. Det er de to ting som gjelder, sa Said.

Lover bedring

Byrådsleder i Bergen, Harald Schjelderup, (AP), har allerede tatt kontakt med Elsafadi og avtalt et møte som konsekvens av drapet.

– Svikter dere ungdommen?

– Jeg vet ikke bakgrunnen for at daværende høyrebyrådet kuttet støtten til New Page for ni år siden men det jeg kan si er at forebyggende arbeid er minst like viktig som politi i disse miljøene, sier Schjelderup.

Schjelderup har vært byrådsleder i Bergen i 3,5 år. Han peker på at Bergen kommune har trappet opp tilskudd for ungdom i utsatte livssituasjoner.

– Ser dere at dere har manglet dette tilbudet, siden dere nå har tatt kontakt med Elsafadi, som faktisk hadde dette tilbudet for flere år tilbake?

– Vi har trappet opp tilbudet, men vi kan aldri bli gode nok. Marco Elsafadi har en unik kompetanse og innsikt i disse miljøene, sier byrådslederen.

– Politiet har en viktig ting å gjøre, men fra det offentlige må vi vektlegge det som er like viktig, nemlig forebyggende arbeidet. Vi må ta ansvar på vår vakt, og det skal vi gjøre, lover Schjelderup.

Varetektsfengslet

Til sammen tolv personer ble pågrepet og siktet i tilknytning til saken, men ni av disse er løslatt. Tre personer ble framstilt for varetektsfengsling mandag, og alle er varetektsfengslet i fire uker, i tråd med politiets begjæring. Alle må sitte i delvis isolasjon i hele perioden.



De to som ble varetektsfengslet, i tillegg til den drapssiktede, er ifølge politiadvokaten siktet for psykisk medvirkning til voldshandlingen, men ikke for dødsfølgen.



Politiet mener de har kontroll på drapsvåpenet som var en kniv.

– Vi har gjort beslag av en kniv som vi mener er brukt som drapsvåpen, opplyste politiadvokat Trond Eide på en pressekonferanse mandag kveld.

Motivet og forløpet til knivstikkingen er en sentral del av etterforskningen. Politiet har flere hypoteser, inkludert utsagn om et mulig sjalusidrama og en konflikt om rusmidler.

