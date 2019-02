Moxnes skryter av at han har bidratt til økt polarisering

– Du er ikke på vei til å bli vel tøff i trynet på grunn av noen gode meningsmålinger?

– Jeg skal ikke bli kjepphøy. Jeg er vant til dårlige valg og målinger. Vi tar ikke av selv om vi har historisk gode målinger. Motstanden mot økte forskjeller er det som gjør at vi vokser og det er ingenting som tyder på at det vil snu med regjeringens politikk.

– Sp, Sv og Ap har flertall alene på de fleste målingene. Hvorfor skal de samarbeide med dere?

– Jo større Rødt blir, jo mer hensyn må de ta og komme oss i møte. Så er det lenge til valget, men den tydelige tendensen etter Granavolden-plattformen er at Rødt vokser og at de borgerlige går samlet tilbake. At Rødt vokser er godt nytt for alle som ønsker en ny kurs i Norge, og som er lei av de etablerte partiene som ofte er enige i de store sakene på tvers av skillelinjene. Arbeiderpartiet og Høyre står sammen i de viktige sakene, sier Moxnes.

Skryter av økt konflikt

Rødt-lederen mener han og partiet har økt konfliktnivået i norsk politikk, noe han er svært fornøyd med.

– Rødt hever konfliktnivået i norsk politikk fordi vi er tydelige. Vi står støtt på en sosialistisk politikk mot velferdsprofitører og økende forskjeller. Det er saker hvor et stort flertall i befolkningen er enig med oss.

– Er økt polarisering og mer konflikt i norsk politikk noe å skryte av?

– Ja, definitivt. Vi trenger mer konflikt. Det har vært enighet på Stortinget i 15 år om at man skal øse ut skattepenger til velferdsprofitører, enighet om en økonomisk politikk som øker forskjellene og enighet om å bøye seg for Brüssel. Vi bryter enigheter, det er veldig bra.

Høyre: – Rødt kjøtt er dårligst for helsen

Erna Solberg har ikke anledning til å kommentere sak, opplyser statssekretær Rune Alstadsæther.

Vetle Wang Solheim (H) i Høyres stortingsgruppe mener «alle legger merke til at Erna styrer Norge meget godt».

– Elevene lærer mer i skolen, samtidig som færre faller fra. Helsekøene går ned og by og bygd knyttes sammen med rekordsatsing på vei og bane. Rødt vil at Norge som eneste land i Europa skal gå fra å være en åpen markedsøkonomi til en sosialistisk økonomi der staten både eier og styrer det aller meste, og det tror ikke jeg på noen måte vil ta landet fremover, sier Wang Solheim, som sitter i finanskomiteen.

– Rødts politikk sentraliserer all makt til et partikontor i Oslo og slår samtidig beina under alle eksportbedrifter i distriktene. På toppen av dette vil de kutte alle bånd til våre allierte, som utgjør Norges sikkerhetsgaranti. Og til dette med stekepanne, vil jeg bare minne Bjørnar Moxnes om at det er rødt kjøtt som er dårligst for helsen, sier Høyre-politikeren.