Camilla (29) har aldri hatt et vanlig samleie

Smertene var så vonde at Camilla innså at hun ikke kunne ha samleie. Men selv om 29-åringen nå hadde fått et navn på smertene, fikk hun aldri noen behandling.

Ifølge Camilla visste gynekologen svært lite om lidelsen. Hun ble anbefalt å gå til en sexolog, men fikk aldri en henvisning. Det tok flere år og flere gynekologer før Camilla igjen oppsøkte hjelp.

– Tabu

Det var TV 2-serien «Singel» som fikk Camilla til å ta grep høsten 2018.

– Hun ene deltakeren snakket en del om vaginisme. Så begynte jeg å google og jeg fant Facebook-gruppen «Kroniske underlivssmerter Norge». Der ble jeg tipset om Oslo Kvinnehelsesenter.

Hver uke siden har Camilla gått til osteopati. Behandlingen går ut på å kna, massere og trykke utenpå undertøyet i bekkenbunnen.

Før behandlingen var det bare storesøsteren til Camilla som visste om problemene hennes. Da hun startet på behandlingen, som koster henne 700 kroner i uka, begynte hun å fortelle det til flere av sine nærmeste.

– Det har vært veldig tabubelagt. Jeg føler at folk ikke vet hva det er, og det er et vanskelig tema å åpne seg opp om. Det har vært veldig ensomt og tungt å gå rundt med en så stor ting alene. Enkelte ganger når folk har spurt meg om sexlivet mitt har jeg nesten måtte lyve, for det har vært så vanskelig, sier hun.

I dag er Camilla på bedringens vei. Til neste år fyller hun 30 år, og hennes største ønske er å bli frisk slik at også hun kan få barn etter hvert.

– Vi må begynne å snakke om det, og det må komme mer informasjon om det. Helsesøstrene må starte å snakke om det allerede på ungdomsskolen. Mange har dette problemet uten at de en gang vet om det, fordi de ikke tør å snakke om det, eller vet hvor de kan få behandling.

Lanserer nettside

Vulvaforum, som Aarvold er medlem av, ønsker en satsing på vulvalidelser i Norge, på samme måte som Danmark og Sverige har fått til.

– Der finnes det vulvaklinikker i store deler av landet, og disse har oftest tverrfaglig kompetanse med leger, fysioterapeuter og sexologer under samme tak. I Sverige samarbeider vulvaklinikkene tett med helsestasjoner for ungdom, noe som fører til at unge jenter får rask veiledning og hjelp, sier Aarvold.

Derfor lanserer nå forumet en egen nettside for vulvaplager. Siden, som har fått navnet Vulva.no, skal i hovedsak brukes til opplysningsarbeid, både for pasient og helsepersonell.

– Vi følte et slikt tiltak var nødvendig, da vi så at pasientene slet med å finne god informasjon. Kvinner med vulvalidelser har ingen forening eller organisasjon, så for oss ble det også viktig å kunne gi vulvalidelser en stemme.

Målet med nettsiden er å kunne gi kvinnene raskere hjelp, slik at de blir kvitt plagene fortere. De ønsker en tverrfaglig behandling bestående av gynekolog, sexolog og fysioterapeut, slik at jentene både får hjelp med det fysiske og det psykiske.

Aarvold påpeker at osteopati er alternativ behandling, og at det er fysioterapi og sexologisk rådgivning som gir dokumentert effekt. Fysioterapien dekkes også av det offentlige.

– Vi trenger mer fokus på at sex handler om å nyte, ikke om å yte. Vi ønsker å skape en vulva-revolusjon!, sier legen.

– Det trengs!

Kvinnene bak podkasten Femihelse, Sigrun Stenseth og Helene Svabø, forteller at de var vel uvitne om hvor sultne folk var på tilgjengelig og forståelig informasjon om kvinnehelse da de startet podkasten om kvinnekroppen høsten 2018.

ET BEHOV: Sigrun Stenseth og Helene Svabø driver podkasten Femihelse. De er ikke i tvil om at det trengs mer informasjon om vulvalidelser i Norge. Foto: Henning Hammer Torp

Særlig ett tema engasjerer lytterne, ifølge dem selv.

– Vi hadde aldri trodd at responsen skulle være så massiv og engasjementet så stort når det kommer til episodene som om handler plager og smerter i underlivet! Vi trodde kanskje de skulle være litt mer nisjete, men en av de aller mest populære episodene våre handler om vaginisme og vestibulitt, sier de til TV 2.

Duoen forteller at de har fått meldinger fra jenter over hele landet som endelig har skjønt hva de har, og som nå får behandling for lidelsen.

– Det er veldig trist at disse kvinnene har hatt vondt, og derfor heller ikke et fungerende sexliv på kanskje flere år. Det er med andre ord ingen tvil om at en side som vulva.no trengs!, avslutter jentene.