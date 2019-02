Klopp om forholdet til Bayern: – Hvordan kunne jeg være fornøyd?

Se Liverpool mot Bayern München på TV 2 Sport 1 og Sumo tirsdag fra kl. 20.00.

Jürgen Klopp skal som første gang som Liverpool-manager møte sin tidligere erkerival fra Dortmund-tiden når Bayern München kommer til Anfield tirsdag kveld.

Tyskeren bekrefter at han var i samtaler med Bayern München i 2008 da han var Mainz-trener, men storklubben valgte i stedet å ansette Jürgen Klinsmann, som få måneder senere fikk sparken i Bayern.

Jürgen Klopp tok over Dortmund og gjenreiste klubben. Han ledet Dortmund til to strake seirer i Bundesliga og til finalen i Champions League i 2012/13-sesongen, som endte med tap mot nettopp Bayern.

– Det var aldri noe negativt med Bayern, men når vi spilte mot hverandre og de kjøpte våre spillere, hvordan kunne jeg være fornøyd? Det var ikke bra for oss i Dortmund, men det er en del av businessen. Jeg har aldri vært langsint, sier Jürgen Klopp på mandagens pressekonferanse.

Takknemlig for Klopp

Like før finalen i 2013 sprakk nyheten om at Mario Götze var solgt til Bayern. Året etter gikk Roberto Lewandowski gratis samme vei, mens Mats Hummels ble Bayern Müchen-spiller igjen sesongen etter at Klopp takket for seg.

Alle tre var nøkkelspillere i Dortmunds suksessrike lag, og både Lewandowski og Hummels er en del av dagens Bayern München-stall.

– Det er to fantastiske spillere. Jeg er veldig takknemlig. Uten dem ville karrieren min trolig ikke vært den samme. Vi nøt alle godt av hverandre. Det er en del av livet og en del av min historie. Vi kommer alltid til å ha stor respekt for hverandre. Jeg vet mye om dem og jeg liker dem. Vi skal gjøre alt vi kan for at de ikke skal få skinne, sier Klopp om Bayern-duoen.

Klopp er åpen om at han holder med Dortmund i Bundesliga denne sesongen. Dortmund leder to poeng foran Bayern med én kamp til gode.

Bayern er for øvrig uten midtstopper Jérôme Boateng mot Liverpool, mens kantspiller Franck Ribéry slutter seg til troppen etter konas fødsel.

Skadeproblemer i forsvaret

Klopp har imidlertid andre ting å tenke på før kampen, for med Virgil van Dijk ute med karantene er det et stort spørsmål om hvem som skal danne stopperpar sammen med Joël Matip mot Bayern München.

Joe Gomez er uaktuell med skade, mens Dejan Lovren er usikker av en skade på baksiden av låret. Kroaten var ikke med på lagets treningsleir til Marbella forrige uke, og Klopp bekrefter at de må se an situasjonen til Lovren helt frem til kampstart tirsdag kveld.