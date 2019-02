– Ikke tilfeldig at de møttes

Politiet stilte tungt bevæpnet når den drapssiktede i dag ble fremstilt for fengsling i Bergen tingrett. Han er siktet for drapet på Chataya, som døde etter å ha blitt knivstukket på en Circle K-stasjon ved Danmarksplass i Bergen.

Den drapssiktede skal selv være påført skader på kroppen etter masseslagsmålet. Advokat Jørgen Riple møtte pressen etter fengslingsmøte.

– Hvem påførte den siktede skadene?

– Min klient har forklart hvordan skadene kom, det er ikke riktig at jeg går ut med dette.

Riple bekrefter at det ikke var tilfeldig at den drepte og hans klient møttes. Forsvareren sier til TV 2 at hans klient har forklart til politiet at han og den Chataya hadde en konflikt.

– Hvorfor var din klient på åstedet den kvelden?

– Han har gitt en innledende forklaring som politiet ønsker skal utdypes, men det var ikke tilfeldig at han var der.

– Var det et planlagt møte mellom siktede og den drepte?

– Det var ikke tilfeldig at de to møttes.

– Stilte de begge med grupperinger i ryggen?

– Det er noen av det politiet vil finne ut av, men at det har vært venner av avdøde og min klient som var tilstede, er utvilsomt. Hvorfor de var der etterforsker nå politiet.

Nekter straffskyld

Advokaten sier videre at han ikke har rukket å lese alle politidokumentene i saken og at han derfor har anbefalt sin klient om inntil videre å nekte straffskyld.

– Vi har ikke fått diskutert saken nærmere, så det var min anbefaling.

Riple vil ikke si noe om klienten var ruset eller om han vet om andre var ruset kvelden de møttes på bensinstasjon. Det er tatt blodprøve av alle de siktede i saken.

Riple sier hans klient er preget av hendelsen og at han innser at han har vært innblandet i en episoden som har resultert i at nær persons er død.

– Og at det vil påvirke familien til avdøde og hans egen familie på tung måte, sier Riple. Den drepte og avdøde var fettere.

Advokaten bekrefter at det har vært politiet nå forsøker å få svar på hvorfor hans klient var utstyrt med våpen.

– Det har vært tema i avhør uten at jeg vil si hva min klient har sagt.

I etterkant av fengslingsmøtet fikk også Riple spørsmål om den drepte var utstyrt med våpen.

– Det håper vi etterforskningen vil avklare. Jeg vet hva min klient har forklart, svarte Riple uten å ville utdype noe mer.

Fanget på video

Masseslagsmålet som ledet til drapet skjedde ved Danmarks plass i Bergen fredag kveld.