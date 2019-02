Nina (36) flyttet inn i dødsboet til faren hun aldri møtte: – Jeg fikk gåsehud

Nina Nielsen fra København (36) har alltid visst at hun hadde en annen biologisk far, men hun våget aldri å ta kontakt.

Før det var for sent.

I 2011 banket politiet på døren hennes og overbrakte dødsbudskapet. Hennes biologiske far hadde gått bort, så altfor ung.

– Jeg begynte å gråte og spurte hvor de hadde funnet ham. De svarte at han ble funnet i sin leilighet, og den lå bare to kilometer unna der jeg bodde, forteller Nielsen på telefon til TV 2.

Som nærmeste arving fikk hun valget mellom å overta den biologiske farens leilighet, eller å overlate den til kommunen.

– Da måtte jeg også stå for begravelsen, og det ville jeg. Jeg ville finne ut mer om hvem min biologiske far egentlig var, forteller hun.

Det var «Go morgen Danmark» på danske TV 2 som først omtalte hennes historie.

Oppdagelse fikk henne til å bryte ut i gråt

Sammen med den biologiske farens søster gikk hun for å se på leiligheten faren hadde etterlatt seg for første gang.

Opplevelsen ble både rørende og sterk. I et skap på soverommet fant hun et innrammet bilde av ei lita jente.

Og den lille jenta var henne.

– Det sto på en hylle for seg selv, og ved siden av det lå en av mine smokker. Jeg fikk gåsehud og ble helt varm om hjertet, forteller hun.

Ninas biologiske far var en skikkelig kraftkar på to meter. Nina sier hun har fått inntrykk av at han var en sjarmerende ungkar. Foto: Privat.

Hun brøt sammen i gråt av den sterke opplevelsen.

– Jeg gråt da jeg så det, og ble rørt over at han har tenkt på meg i alle disse årene. Senere har jeg snakket med noen av hans nærmeste venner, og de de har fortalt at han ofte snakket om meg. De har fortalt at han på en måte holdt et øye på meg og fra avstand, men at han ikke ville inn i mitt liv, i frykt for at han skulle lage kaos, sier Nielsen.

Møttes i rulletrapp

På en USB-pinne fant hun et 112 sider langt dokument der han hadde skrevet om hele sitt liv. Der var både hun og hennes mor nevnt flere ganger.

– De var veldig unge da de møttes. Min mor var bare 17 år, mens han var litt over 20. De gled fra hverandre og han flyttet til Grønland for å jobbe. Min mor møtte en ny mann som har vært min farsfigur så lenge jeg kan huske, sier hun til TV 2.

Hun slukte dokumentet på bare to timer, og i etterkant har flere brikker falt på plass om både faren og henne selv. Faren hadde blant annet skrevet om to konkrete episoder der de to hadde møttes tilfeldig i byen, men ikke våget å etablere kontakt.

– Den ene gangen traff jeg på ham på en café. Plutselig var det en mann som sa navnet mitt. Jeg tenkte at det måtte være ham, men ble redd og løp ut. Den andre gangen var jeg 22 år og på et kjøpesenter. Jeg var på vei opp en rulletrapp, mens han var på vei ned. Vi så hverandre inn i øynene, men ingen av oss sa noe. Det var nesten som en filmscene, sier Nielsen.