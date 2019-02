Mener «gammeldagse» bensinstasjoner vil dø

Mens han snakker med TV 2, sitter han i en hydrogenbil på vei fra Oslo til Bergen. Han er full av lovord over teknologien.

– Det tar tre-fire minutter å fylle, så har du 700 kilometers rekkevidde. Jeg har kjørt hydrogenbil i tre år og 100.000 kilometer, så teknologien er moden. Dette handler ikke bare om personbiler, men også om lastebiler, busser, tog og maritime satsinger, sier Hertzenberg.

Ikke lading på ubetjente stasjoner

Selskapet har i dag tre hydrogenstasjoner. I løpet av 2019 kommer to til, og ytterligere fire prosjekter er under planlegging.

– Hva med elbil-lading?

– Våre ubemannede stasjonskonsepter er et kjedelig sted å stå og lade. Det passer bedre på betjente YX-stasjoner med mattilbud, kaffeservering og toalett. I utgangspunktet har vi et samarbeid om hurtiglading på utvalgte YX-stasjoner, og så satser vi på hydrogen og flytende drivstoff innblandet palmeoljefritt biodrivstoff på ubetjente anlegg, sier Hertzenberg.

Mer strøm hos Esso

Certas Energy Norway, som driver landets Esso-stasjoner, mener det vil være behov for flere ladepunkter i årene framover.

– Vi har planer om å investere i ladetilbud på flere av våre stasjoner, opplyser Per-Arne Lyngås, direktør forretningsutvikling i Certas Energy Norway AS i en epost til TV 2.

– Omfanget av de årlige investeringer vil avhenge av utviklingen i etterspørsel. Vi tror også at våre stasjoner er godt tilrettelagt for å ivareta også passasjerenes energibehov, slik at vi får lading både for bilen og for bilistene.

Etterlyser tiltak

Utbygging av ladestasjoner er imidlertid kostbart, og Certas Energy mener at effekttariffer kan hindre etablering av ladetilbud.

Effekttariffer går ut på at forbukerne betaler for effekt, altså hvor mye strøm man bruker på et bestemt tidspunkt. Hvis man bruker veldig mye strøm i løpet av en time, for eksempel mens man både lader bilen, vasker klær og koker middag, kan det bli svært dyrt.

– På enkelte steder kan man betale mer i effekttariff en man gjør for selve strømmen. Dersom man har ladeplasser som brukes begrenset i hverdagen, men kanskje på en enkelt dag – for eksempel fredag i en utfartshelg – har flere kunder som lader samtidig, så utløses hele effekttariffen for hele måneden. Det er veldig uheldig og myndighetene må på banen dersom de ønsker at det skal bygges ut mer i distriktene, mener Lyngås.