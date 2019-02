– Oppførselen er helt hårreisende

Det er vinterferie i store deler av landet, og for mange betyr det skitur i skog og mark.

Flere medier, deriblant TV 2, har den siste tiden omtalt episoder hvor små barn har opplevd å bli kjeftet på av voksne mennesker i skiløypa.

Da ni år gamle Gustav var på skitur med sin sju år gamle bror og mor, opplevde han å bli grovt hetset.

– Folk tråkket over skiene hans, sparket unna staver og presset seg forbi, fortalte moren til TV 2.

Heidi Austlid var nylig på tur i Oslomarka sammen med fire voksne og syv barn, da de ble utsatt for en lignende situasjon.

– Rasende

Turfølget hadde bestemt seg for å ta ruta Frognerseteren via Ullevålseter og til Sognsvann.

– Mellom Frognerseteren og Ullevålseter er det mange nedoverbakker, og ett av barna faller. Den andre 8-åringen stopper da opp for å hjelpe. Jeg kommer bort bare noen få sekunder etter, hjelper de opp og sier at vi skal gå ut til høyre, forteller Austlid til TV 2.

Idet hun og barna går ut til kanten av løypa hører de et brøl bak seg.

– Da er det en dame som kommer i en ekstrem fart og faller. Og hun blir så rasende fordi hun har falt, og skjeller først ut 8-åringen og så meg, fordi jeg har tatt med med barn ut i skiløypa som ikke kan gå på ski, noe de faktisk kan, forklarer Austlid.

– Det finnes jo ikke så mange andre måter å lære seg å gå på ski på enn å være ute, legger hun til.

– De ble redde

Austlid forteller at opplevelsen var skremmende.

– For det første ble jo disse barna veldig veldig redde. Og det er når jeg ser den redselen i øynene til denne 8-åringen, at jeg innser at jeg kan ikke svare med samme mynt. Jeg måtte bare avslutte situasjonen, og ønske de en god tur videre, sier Austlid.

Knappe 100 meter ned i bakken skjer det igjen. Ifølge Austlid gikk kvinnen løs på to nye barn.

– Jeg ble jo redd og opplevde dette som truende. Og når man da er liten og får kjeft for noe man faktisk ikke har gjort, så oppleves jo det veldig voldsomt. Det må være lov å gjøre feil, sier hun.

– Trist

Erik Eide, generalsekretær i Skiforeningen, sier til TV 2 at han blir trist når han hører slike historier.

– Atferden vi hører om her er helt hårreisende. Dette er noe vi ikke ønsker verken i marka eller andre steder, sier Eide.

– Blir det mer og mer av dette?

– Om det er mer av det vet jeg ikke, men vi har hatt noen enkeltepisoder i det siste som er veldig graverende. Skiforeningen merker jo ofte brukerkonflikter i marka, det kan være gående i sporet, hunder eller syklister i sporet og andre ting, sier han.