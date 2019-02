Totalt 12 personer ble pågrepet av politiet etter at Chataya ble knivstukket og drept på Danmarks plass i Bergen natt til lørdag.

Nå melder BA at politiet vil fremstille tre av de pågrepne for varetektsfengsling, mens de ni øvrige løslates.

Under mandagens fengslingsmøte i Bergen tingrett vil politiet være bevæpnet.

«Med bakgrunn i politiets risikovurderinger vil politiet være bevæpnet for å sikre at fengslingsmøtene avvikles på en trygg og god måte», skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Blant de som fremstilles for fengsling er den 21-årige fetteren til Chataya, som er siktet for å ha utført drapet.

Den drapssiktede 21-åringen er i likhet med flere andre de pågrepne i saken tidligere straffedømt.



Fanget på video

Søndag opplyste politiet en person er siktet for drap, ni er siktet for grov vold, mens to er siktet for å ha avgitt falsk forklaring.



Natt til lørdag opplyste politiet at en mann i slutten av 20-årene var erklært død etter at han hadde blitt knivstukket av en 22 år gammel mann.

Den avdøde mannen er 28 år gamle Said Bassam Chataya.

Et masseslagsmål var foranledningen til knivstikkingen, som skjedde ved Danmarks plass i Bergen fredag kveld.

Politiet har video av drapet.

Ikke tatt stilling til straffskyld

Motivet for knivstikkingen er sentralt i politiets etterforskning. Søndag ble det gjennomført flere avhør av de pågrepne.

Den drapssiktede 21-åringens forsvarer, Jørgen Riple, sier til TV 2 at mannen søndag forklarte for politiet at slosskampen dreide seg om en konflikt han hadde med den avdøde mannen.

– Han har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, sier Riple.

Advokat Johan Eide er forsvarer for en av de pågrepne mennene. Han sier til TV 2 at hans klient har forklart at han kun var tilskuer til hendelsen.

– Han erkjenner ikke straffskyld for noe som helst. Han mener han ikke har gjort noe straffbart, sier Eide.

Mandag skal den avdøde mannen obduseres.