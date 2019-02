Som 15-åring tok britiske Shamima Begum valget om å dra til Syria.

Tre uker etter hennes ankomst giftet hun seg med en nederlandsk IS-terrorist, kalt Yago Riedijk.

Nå, fire år senere, ønsker hun å komme hjem til Storbritannia.

– Mange mennesker burde ha sympati for meg og for alt det jeg har gjennomgått. Jeg visste ikke hva jeg gikk til da jeg dro. Jeg håper for meg og barnet mitt sin skyld at de vil la meg komme tilbake, sier Begum til Sky News.

– Ok med halshugging

Men om hun får komme tilbake til hjemlandet er usikkert.

19-åringen, som nettopp har født en gutt i en syrisk flyktningleir, hevder at britiske myndigheter ikke har noen bevis for at hun gjorde noe alvorlig under hennes tid i det krigsherjede landet.

Hun hevder selv at hun kun var en hjemmeværende husmor, som passet på barna.

– Jeg har aldri gjort noe farlig. Jeg har aldri ført propaganda. Jeg har aldri oppfordret folk til å komme til Syria, sier hun til kanalen.

AVREISEN: Bilder fra overvåkningsvideoer viser Shamima Begums avreise fra Gatwick airport i London 23. februar 2015. Foto: Ho/ Metropolitan police / AFP

Ifølge Sky News har Begum uttalt at hun visste hvor voldelige IS kunne være, og at hun var klar over at hendelser som halshugging fant sted.

– Jeg visste om det, og jeg var ok med det. Fra det jeg hørte var det tillatt ifølge islam.

Angrer ikke

I intervjuet med kanalen bønnfaller hun Storbritannia om å la henne komme tilbake. Videre beklager hun avreisen overfor familien sin, og at de ikke må gi opp kampen om å få henne tilbake.

Likevel angrer hun ikke på de siste fire årene.

– Var det en feiltakelse å dra?

– På en måte, ja. Men jeg angrer ikke. Det har forandret meg som person. Det har gjort meg sterkere og tøffere. Jeg giftet meg med mannen min, og jeg hadde ikke funnet en som han i UK. Jeg hadde det fint der, men på slutten ble ting hardere. Jeg måtte dra, sier hun.

Splittede meninger​

I Storbritannia er det for tiden en debatt om hvorvidt de skal tillate IS-medlemmer om å returnere tilbake.

Storbritannias innenriksminister Sajid Javid har tidligere uttalt at han ikke vil nøle med å forhindre Begums hjemkomst.

– Hvis du har støttet terroristorganisasjoner i utlandet, vil jeg ikke nøle med å forhindre retur. Dersom du klarer å returnere, bør du forberede deg på å bli utspurt og undersøkt, har Javid uttalt til Sky News.

Rettssekretær David Gauke sier på sin side at de ikke kan gjøre folk statsløse, men at en etterforskning må til dersom det er mistanke om at vedkommende har begått eller tilrettelagt en terrorhandling.