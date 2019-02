Den nåværende landslagstreneren for Wales åpner seg opp om tiden etter han sluttet i Manchester United til The Guardian.

Som spiller for Manchester United vant Giggs 13 Premier League-titler og to Champions League-finaler. 29 år av hans liv var han en del av klubben, før han forlot den i 2016 etter å ha vært Louis van Gaals assistenttrener i to sesonger.

Fikk psykologhjelp

Han spilte sin siste fotballkamp som 40-åring, og forteller åpent om hvordan det var å legge fotballskoene på hyllen. Særlig etter å ha vært midlertidig spillende trener for klubben i en knapp måned mellom sparkingen av David Moyes 22. april 2014 og ansettelsen av Van Gaal 19. mai 2014.

– Jeg hadde hatt jobben i tre uker og hadde lagt mye press på meg selv. Spillerne hadde gitt så mye, og min egen spillerkarrière var over. Det handlet også om at jeg ikke visste hva som ble veien videre. Så da jeg kom ut i bilen kom alle følelsene mine ut, innrømmer Giggs.

Tiden etter United ble utfordrende for ham, og Giggs forteller at han henvendte seg til psykolog for å få hjelp til å omstrukturere livet.

– Det hjalp for å fylle hullene i hva jeg skulle ta meg til dag for dag. Fra jeg sluttet på skolen, til en alder av 42 år hadde jeg gjort det samme hver eneste dag. Så det handlet mer om strukturen og forberede meg selv på et liv borte fra United, enn mentale problemer, sier Giggs.

– Det handlet om å finne noe som hjalp meg komme igjennom dagen, uken, måneden og året. Hvis du slutter med noe du har holdt på med i 25 år, er det ganske skummelt. Men jeg forsto etterhvert at det er et liv utenfor fotballen. Jeg hadde 18 måneder hvor jeg reiste, tok TV-jobber og tilbragte mer tid med barna, fortsetter 45-åringen.

– Jeg tror alle trenere føler på den ensomheten

18 måneder etter han forlot United ble han gjenforent med fotballen da han ble landslagstrener for Wales. Men det var 18 måneder med usikkerhet.

– Jeg ble motløs fordi jeg var ute i 18 måneder, og jo lenger tid det går, jo mer tenker du at du aldri kommer tilbake, sier Giggs.

Siden han startet i landslagsjobben i januar 2018 forteller Giggs at han har følt på ensomhet.

– Jeg tror alle trenere føler på den ensomheten, sier Giggs før han legger til:

– I løpet av uken er du konstant i møter eller på treningsfeltet. Men det er den timen før kampstart, når trenerne sender spillerne ut for å varme opp, du føler på det. Det er en ensom tid. Det er ikke mer du kan gjøre. Du står alene, sier Giggs.