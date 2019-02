José Mourinho fikk sparken i desember og ble erstattet i managerstolen av Ole Gunnar Solskjær. Siden har de sportslige resultatene på Old Trafford fått et kraftig oppsving.

Portugiseren fikk 216 millioner kroner i kompensasjon etter at han forlot Old Trafford, og har siden tatt jobber som fotballekspert for ulike internasjonale TV-kanaler.

Men nå røper Mourinho at han ikke har sett mange av Manchester Uniteds kamper etter at han måtte gi seg i klubben.

– Foretrekker andre ligaer

Storkampen mellom Manchester United og PSG, som United tapte 0-2, var blant kampene Mourinho valgte å forbigå med stillhet.

– Nei, jeg så ikke den kampen. Jeg ser noen Manchester United-kamper innimellom, men jeg foretrekker å se kamper i andre ligaer. I Premier League kjenner jeg til hver eneste spiller, sier Mourinho til , ifølge

Mourinho hinter samtidig om i hvilken liga han ønsker å trene en ny klubb.

– Jeg kan se meg selv trene en klubb i Ligue 1. Jeg er en mann som har jobbet i fire ulike land. Jeg liker å bli kjent med nye kulturer. Å jobbe i en ny toppserie vil være en fantastisk erfaring, konkluderer han til pressen etter å ha vært på tribunen under Ligue 1-oppgjøret mellom Lille og Montpellier søndag.

Har ikke hastverk

56-åringen hevder at han ikke har hastverk med å vende tilbake som trener.

– For øyeblikket forholder jeg meg rolig. Jeg er sammen med min familie og venner, og jeg jobber mot å få den riktige muligheten når jeg skal tilbake som trener. To eller tre måneder uten en trenerjobb er okay, etter det blir det mer vanskelig. Jeg håper å få muligheten til å vende tilbake sterkere som manager, mener han.

Han er ikke i tvil om at han fremdeles har mye å bidra med som manager for en storklubb i Europa.

– Mitt prosjekt som person og trener er alltid å bli bedre. Jobben som manager er lidenskap. Men for øyeblikket ønsker jeg ikke å snakke om eventuelle klubber, konkluderer han.

Har fått jobb som TV-ekspert

Frem til Mourinho finner seg en ny klubb å trene, har han nok å henge fingrene i. Nylig ble det kjent at Mourinho har fått sitt eget TV-program i den russiske TV-kanalen RT, tidligere kjent som Russian Today.

Programmet vil få navnet «On the Touchline», og vil ha fokus på å analysere alt fra kampene i Champions League til storkamper i Premier League og Serie A.

– Jeg ville ha en ny utfordring, og jeg er er jo vant til å overraske alle, sa Mourinho om sin nye jobb, ifølge BBC.