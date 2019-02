Det skal være partiene Liberal, Labor og Nationals som er berørt av hackingen.

– Våre dataeksperter tror det er en avansert statlig aktør som står bak denne ondsinnede aktiviteten, sier han, uten å si noe om hvilket land det kan dreie seg om.

Selv om ingen offisielle uttalelser har nevnt bestemte land, har Kina vært hyppig nevnt i medienes omtale av dataangrepene.

– Våre sikkerhetsbyråer har oppdaget denne aktiviteten og tatt grep for å håndtere situasjonen. De sikrer disse systemene og beskytter brukerne, sier statsministeren.

Byttet passord

Tidligere i februar meldte myndighetene om en sikkerhetshendelse i parlamentets datanettverk som førte til at alle brukere, inkludert statsminister og regjering, måtte bytte passord. Det ble også gjort flere sikkerhetsforanstaltninger.

Australia går til valgurnene i mai, i det som er ventet å bli et jevnt valg. Flere stiller spørsmål rundt motivasjonen bak et cyberangrep, og om det er et forsøk på å påvirke utfallet av det kommende valget eller starte en debatt som kan påvirke velgerne.

Står klar

Ifølge Morrison foreligger det ingen bevis for direkte innblanding i valget.

– Vi har satt inn en rekke tiltak for å sikre integriteten til vårt valgsystem, forsikrer han.

Han legger til at Australian Cyber ​​Security Center står klar til å hjelpe ethvert parti eller valgorgan som trenger støtte.

– De har allerede informert valgkommisjoner og de som er ansvarlige for nettverkssikkerhet for alle stater og territorier, sier Morrison.

