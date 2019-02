På en pressekonferanse på fredag sa USAs president Donald Trump at Japans statsminister, Shinzo Abe, har nominert ham til den gjeve fredsprisen, ifølge New York Times som siterer nyhetsbyrået AP.

– Shinzo Abe ga meg en vakker kopi av brevet han har sendt til de som deler ut Nobels fredspris, sa han på pressekonferansen.

Bakgrunnen for utsagnet var et spørssmål rundt Trumps arbeid for fred mellom Nord og Sør-Korea. I februar skal Trump møte Nord-Koreas leder Kim Jong Un for andre gang.

– Jeg har nominert deg, respektfullt på vegne av Japan. Jeg ber dem om å gi deg Nobels fredspris, sa Trump om hva som sto i brevet fra Japans statsminister.

Hevder han presset Japan til nomineringen

Nyhetsbyrået AP har ikke fått bekreftelse på nomineringen. Det er nå full forvirring om det er Japan, eller Trump selv om har trukket i trådene for nomineringen.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters som siterer en av de største avisene i Japan, Asahi News, kommer ikke nomineringen fra Japan selv.

De hevder det er Det Hvite Hus som har presset Japan til å nominere Trump til prisen.

Japans utenriksdepartement sier de er klar over utsagnet til Trump. De vil imidlertid ikke kommentere innholdet i samtalen mellom Trump og japans statsminister.​

Støttes av Sør-Korea

Årsaken til at Japan har nominert Trump kommer etter at Nord-Korea testet ut raketter som fløy over Japan.

Det er riktignok ikke bare Japan som mener Trump skal få prisen.

Sør-Koreas president Moon Jea-In har tidligere tatt til orde for at Trump skal få prisen på grunn av hans arbeid med forsoning på Korea-halvøya.

Om Donald Trump vinner, vil vi få vite først når prisen deles ut 10. desember 2019.