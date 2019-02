På fredag ble det de nye lekedukkene lansert. Her er det gjort en del forandringer fra dukker man vanligvis ser i lekebutikkene.

Den nye kolleksjonen av dukker består blant annet av dukker med rullestol og kunstig bein. I tillegg har det kommet dukker med mer realistiske kroppsfasonger enn tidligere.

Leketøyfirmaet Mattel, som står bak kolleksjonen, har tidligere fått kritikk for å ha en perfekt kroppsfasong på dukke sine. Nå lanserer de kolleksjonen for å løfte opp den offentlige praten om funksjonshemninger, skriver CNN.

– Som et selskap, kan vi kan vi løfte frem samtalen rundt fysiske funksjonshemninger ved å inkludere de inn i dukkesamlingen våres. Det vil være med på å fremheve flere typer skjønnheter og mote, sier selskapet Mattel i en pressemeldinger.

Fikk hjelp av gutt uten arm

Selskapet har hentet inn inspirasjon fra ekte mennesker som har funksjonhemninger.

BREDT UTVALG: Den nye kolleksjonen består av langt flere realistiske menneskekropper. Foto: AP/ Diane Bondareff

De har fått hjelp av tretten år gamle Jordan Reeves, en jente som ble født uten en venstrearm. Hun er nå aktivist for funksjonshemmede har samarbeidet med selskapet for å lage dukken med et kunstig bein.

Det kunstige beinet kan også taes av for en mer realistisk lek, opplyser selskapet.

Barbiehus med rullestolrampe

For å få til rullestol-dukken har selskapet hatt kontakt med et barnesykehus og rullestoleksperter.

– Mens det er mange typer rullestoler, er denne stolen designet etter en rullestol som blir brukt av et barn som sitter i rullestol permanent, skriver selskapet videre.

Kjøper du dukken med rullestol vil du også få med deg et barbiehus som har en egen rullestolinngang.

Ifølge Mattel vil de nye dukkene komme i butikkhyllene den 1.juni.