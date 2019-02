Gravide Stine Elise (21) ble fanget i stormen da flyet ble kansellert

Fredag morgen reiste Stine Elise Skotnes Busch (21) til Tromsø med pasientreiser.

Senere skulle tilbake til Leknes, med flyet som fikk klokken 18.55 fra Tromsø lufthavn.

Flyet fra Bodø via Leknes, bruker vanligvis 40 minutter for å nå første stopp. Denne fredagen endte gravide Stine Elise med å bruke 15 timer i taxi for å nå sin destinasjon.

Storm på vei

Årsaken var at flybesetningen måtte ha hviletid. Passasjerende ble skuslet inn i tre maxitaxier for å begi seg ut på den lange turen, vel vitende om at en storm var på vei.

– Neste fly gikk ikke før på mandag. Det var iallefall ikke noe ledig før på mandag, opplyste de om, forteller Stine Elise til TV 2.

En kjøretur fra Tromsø til Leknes tar vanligvis omtrent syv timer. Med beregnet hviletid for sjåføren, tar det ti timer. Dette var midlertidig før de møtte på uværet, som forlenget turen med fem timer på en stormfull natt.

– Vindstyrken var på omtrent 38 til 40, og drosjen stod og ristet. Det var skummelt hele tiden, sier Stine Elise.

– Etterlatt til oss selv

Underveis forsøkte de gjentatte ganger å kontakte Widerøe for å finne en annen løsning. Da de endelig kom gjennom fikk de beskjed om at det var taxiselskapet sitt ansvar.

– Vi var helt etterlatt til oss selv, det var midt på natten og ingen å kontakte. Taxisjåføren visste ikke sine arme råd, og var veldig frustrert, sier hun.

Et av problemene de støtte på var en stengt bro. Det førte til at de måtte stå stille i tre timer, fra klokken 3 til klokken 6, natt til lørdag.

– Hvis flyet hadde gått da det skulle fra Tromsø, så ville vi kommet i forkant av stormen.

I forkant

Ifølge Stine Elise fikk passasjerene lite informasjon før de ble plassert i tre maxitaxier.

– Vi stod alle i kø og forsøkte å få svar. Plutselig sa de på høyttaleren at de hadde transport. Da måtte vi umiddelbart velge om vi ville bli i Tromsø til mandag eller sette oss i en taxi, forteller henne.

Stine Elise hadde i forkant fortalt en Widerøe-ansatt at hun var gravid, og i dårlig form. Da de fikk beskjed om den nye transporten ga hun samme informasjonen til en annen Widerøe-ansatt.

– Vi var i hvert fall fire stykker på pasientreise, og vi hadde ikke annet med oss enn det vi gikk i. Det var nok heller ikke bare-bare for alle turistene som skulle reise med flyet.

Selv var hun i sterk tvil om hun skulle sette seg i drosjen.

– Vi fikk først beskjed om at flyet kunne kjøre til Bodø uten å stoppe på Leknes. Jeg vet ikke hvorfor de endret på den planen, sier Stine Elise.