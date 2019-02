Jordskredet var ikke større enn 30 meter bredt, men det var nok til å rasere hele huset til grunne.

Ordføreren i Orkdal kommune, Jørgen Indergård, fatter ikke at skredet skulle treffe huset. Én person omkom, én annen person rakk å komme seg ut av huset uskadd.

– Det er et helt vanlig terreng i landet, ikke spesielt bratt der raset har gått. Vi ser at det bare er en liten flekk som har rast, og det har kun truffet huset. Maks uflaks, sier ordføreren.

– Vi er ikke vant til ras i dette området. De berørte er personer i lokalmiljøet. En tragisk hendelse og vond dag for oss i Orkdalen, forteller en tydelig berørt ordfører.

Hjelper familien

Kommunen bistår familien som har mistet alt av eiendeler, samtidig som familien er i sorg over personen som omkom.

– Familien mangler alt, vi bidrar med alt vi kan av praktiske ting, slik som klær og husly. Vi strekker ikke til i sånne sammenhenger, men vi gjør så godt vi kan, forteller Indergård.

I tillegg til praktisk hjelp, hjelper også kommunen til med psykisk hjelp til familien.

– Vi har et kriseteam som har bistått familien til langt på natt i går. De fortsetter å hjelpe familien så lenge det er nødvendig, opplyser Indergård.

Gir mildværet skylden

Geologen som var på stedet lørdag kveld, Stein Are Strand, påpeker at de ikke har fått gjort grundig nok undersøkelser til å komme med en endelig konklusjon. Tidlige undersøkelser viser likevel at mildvær, nedbør og løsmasse kan ha utløst skredet.

– Sannsynligvis var det mildvær og mye vann. Det har gått skred tidligere i det dalføret, men det er ikke så typisk at det skal gå et skred akkurat der, sier Stein Are Strand, geolog på stedet.​