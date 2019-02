Natt til lørdag opplyste politiet at en mann i slutten av 20-årene var erklært død etter han hadde blitt knivstukket av en 22 år gammel mann.

Et masseslagsmål var foranledningen til knivstikkingen, som skjedde ved Danmarks plass i Bergen fredag kveld.

I etterkant av drapet har flere av Saids venner uttrykt sorg og sjokk over den brutale avslutningen på et ungt liv.

– Det er veldig synd det som skjedde med ham. Han var en veldig snill fyr. Alltid blid og glad, sier rapperen kjent som Kamelen til Bergens Tidende.

– Betydde uendelig mye

Også Samuel Massie uttrykker sin sorg over vennens dødsfall. Massie ble kjent i media da båten Berserk forliste under en ekspedisjon i Antarktis i 2011.

– Said var en kjempeflott person med et vanvittig humør, en gledesspreder uten like, begynner han i teksten.

Said var en av pådriverne for at Massie i det hele tatt havnet på Berserk, ifølge et innlegg på Instagram publisert søndag.

– Han har betydd uendelig mye for meg i mitt liv, og var en av faktorene for at nettopp jeg kom meg opp på folkehøgskolen som skulle forandre mitt liv, forteller han i innlegget.

I SORG: Said var en nær venn av Samuel Massie. Foto: Marit Hommedal/NTB Scanpix

Videre skriver han at de to kompisene har støttet hverandre siden Said flyttet til Bergen, og at han siden var en nær venn av familien.

– Da jeg hørte om dette natt til lørdag, ble jeg dypt rystet. At det som har skjedd nå, har skjedd, er vanvittig tragisk. Dessverre er det flere liv som blir ødelagt av dette.

«Takk min kjære»

Videre i innlegget skriver Massie at de nå støtter oppunder de som trenger støtte, og står sammen i denne tragiske situasjonen.

– Igjen, Said har betydd kolossalt mye for meg, og hadde det ikke vært for hans støtte, hadde jeg ikke hatt fotfeste i livet som jeg har i dag. Mitt liv ville vært en helt annen plass, skriver han.

Han avslutter teksten med de arabiske ordene «Shukraan habibi», som betyr «takk, min kjære».

Tolv pågrepet

Klokken 14 søndag ettermiddag holdt politiet pressekonferanse om saken.

Opprinnelig var ti personer pågrepet i forbindelse med knivdrapet på Said. Politiinspektør May-Britt Erstad opplyste søndag at enda to personer har blitt pågrepet. Begge er siktet for falsk forklaring til politiet.

Dermed er tolv personer pågrepet i forbindelse med saken.

– Vi har som sagt tolv personer i varetekt og en rekke vitner som er avhørt og som skal avhøres. Politiet har satt inn store ressurser på saken gjennom helgen, sier politiinspektør Tore Salvesen under pressekonferansen.

Politiet har ikke rukket å avhøre alle de involverte i saken ennå. Søndag vil i hovedsak brukes til avhør av siktede og vitner.

Den drapssiktede 22-åringen vil bli avhørt på politihuset i Bergen søndag ettermiddag.