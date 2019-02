Se hvordan ketsjup-forklaringen som får salen til å le i vinduet øverst!

Da Solskjær tok over de røde djevlene, var Sánchez skadet. Chileneren var tilbake 2. januar. Siden har han bare fått starte tre kamper, og har scoret ett mål.

– Det er urettferdig å forvente at han skal være på topp med en gang, sier Solskjær på pressekonferansen forut cupmøtet med Chelsea.

Newcastle-legenden Alan Shearer tror han vet hvorfor Sánchez har slitt i Manchester United.

– Grunnen til at Sánchez sliter i United er kanskje fordi han ikke har fått den samme friheten han hadde under Arsene Wenger i Arsenal. I Arsenal kunne han omtrent gjøre hva han ville. Han kunne spille til venstre, til høyre og i midten i angrepet. Og om han mistet ballen, så ville andre spillere rydde opp etter ham. Etter at Sánchez kom til Manchester United så har han spilt i et mer strukturert system. Men det er ikke unnskyldning nok for hans innsats, sier Shearer om Sánchez, ifølge

​Skaper latter med ketsjup-forklaring

​Mot London-klubben har 30-åringen gode muligheter til å få sin fjerde start under Solskjær, i og med at Anthony Martial og Jesse Lingard er ute med skader.

– Du så det da han fikk sjansen mot Fulham: Han er så skarp i og rundt boksen. Om han bare kan få scoringen, vil det gi ham selvtillit. Alle går gjennom perioder der de ikke leverer opp mot sitt beste, påpeker den tidligere målsniken.

– Det er som med ketsjup. Når det først kommer noe ut, kommer det mye, fortsetter han – og skaper latter i salen når han prøver å illustrere hvordan en ketsjupflaske fungerer.

Når han blir spurt om han tror Sánchez fortsatt kan komme tilbake på sitt beste, roter kristiansunderen litt med spillerens alder.

– Han er fortsatt en ung gutt. Eller ung gutt, han er en mann på 30. Men han kan spille i mange år til. Jeg har vært her i to måneder, og han var skadet første del. Jeg er sikker på at vi får se det beste av ham denne sesongen, varsler Solskjær.

Snakker lite med Solskjær

Selv snakker chileneren om månedene under vikarmanagerens ledelse i et intervju med BBC.

– Han har ikke snakket så mye med meg, men jeg vet hva jeg må gjøre på banen. Jeg er en erfaren spiller, og tror jeg vet hva jeg bør og ikke bør gjøre, sier Sánchez til den britiske statskanalen. ​

30-åringen mener at det ikke er noen unnskyldning at han noen ganger bare får spille i ti eller 20 minutter, og legger press på seg selv til å levere bedre.

– Jeg skulle ønske jeg kunne ha gitt klubben mer glede. Ja, det uroer meg fordi jeg tror på egenskapene mine som spiller. Jeg har lyst til å vise det, sier han.

De to kommende kampene er gode muligheter for den utskjelte stjernen til å spille seg inn i United-fansens hjerter. Først kan han sende dem til sjette runde i FA-cupen på bekostning av Chelsea, før han har muligheten til å senke erkerival Liverpool på søndag om en uke.