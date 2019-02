Skuespilleren Jennifer Aniston var på vei til sin egen 50-årsfeiring i Mexico sammen med vennene sine, da privatflyet ble tvunget til å nødlande fredag, melder Sky News.

Courteney Cox, som også spilte i TV-serien «Friends», var blant vennene som var om bord i Gulfstream-flyet på vei til Cabo San Lucas etter avgang fra LAX-flyplassen i Los Angeles.

Videobilder av flyet viser at det imidlertid hadde oppstått store skader på det ene landingshjulet etter avgang.

Måtte sirkle over flyplass

Flyet, som ifølge amerikanske medier eies av Aniston, ble derfor omdirigert til Ontario flyplass i California.

VENNER: Courteney Cox og Jennifer Aniston. Foto: MPNC/Stella Pictures

Ifølge TMZ var det rundt tolv passasjerer om bord, og det ble vurdert som altfor farlig å lande flyet med full tank.

Før privatflyet fikk lande, måtte det sirkle over flyplassen for å bruke opp drivstoffet. Politi og brannvesen sto i beredskap på flyplassen. Fox News viste et klipp der man så Aniston forlate flyet.

En talsmann for luftfartsmyndigheten FAA bekrefter i en uttalelse at et Gulfstream G4 mistet et hjul eller dekk under avgang fra Los Angeles.