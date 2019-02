Knivdrapet i Bergen: To nye personer pågrepet

Natt til lørdag opplyste politiet at en mann i slutten av 20-årene var erklært død etter at han ble knivstukket av en 22 år gammel mann fredag kveld.

Et masseslagsmål var foranledningen til knivstikkingen som skjedde ved Danmarks plass i Bergen fredag kveld.

Det var flere vitner til dramatikken, og et vitne har beskrevet kniven som ble benyttet som en såkalt Rambo-kniv på rundt 12–15 centimeter.

Lørdag opplyste politiet til TV 2 at de har video av drapet.

Klokken 14 søndag ettermiddag holder politiet en pressekonferanse hvor de opplyste om saken.

Tolv pågrepet

Politiinspektør May-Britt Erstad opplyste at enda to personer hadde blitt pågrepet i forbindelse med saken, begge for falsk forklaring til politiet. Dermed er tolv personer pågrepet i forbindelse med saken.

Om flere enn den drapssiktede vil fremstilles for varetektsfengsling vil vurderes fortløpende.

Elleve av personene som er pågrepet har norsk statsborgerskap.

– Fire av dem er født og oppvokst i Norge og de resterende syv kom til Norge i perioden 1988 til 2008 og de er fra henholdsvis Midtøsten og Afrika, sier Erstad.

Den tolvte personen har utenlandsk statsborgerskap og kom til Norge i 2005 og har permanent oppholdstillatelse. De pågrepne er født mellom 1987 og 2000. Av de tolv er ingen av dem helt ukjent for politiet.

Politiinspektør Tore Salvesen, seksjonsleder ved Felles enhet for etterretning og etterforskning, Seksjon drap, grov vold og seksuallovbrudd og politiinspektør May-Britt Erstad, seksjonsleder ved Felles enhet påtale, Seksjon for vold og seksuelle overgrep, gir siste status om drapssaken på Danmarksplass i Bergen. Foto: Hommedal, Marit/NTB Scanpix

Stor etterforskning

Politiinspektør Tore Salvesen sier at det er en stor etterforskning i gang etter drapet.

– Vi har som sagt tolv personer i varetekt og en rekke vitner som er avhørt og som skal avhøres. Politiet har satt in n store ressurser på saken gjennom helgen, sier han.

Søndag vil i hovedsak brukes til avhør av siktede og vitner.

– Det vi kan si om motiv og bakgrunn er at politiet jobber ut fra en rekke hypoteser hvor vi tar hensyn til hva som har skjedd, hvorfor og hvem som har vært involvert, sier han og legger til at politiet ikke kan gå nærmere inn på dette på nåværende tidspunkt.

Siktet for drap

Den drapssiktede 22-åringen vil bli avhørt på politihuset i Bergen søndag ettermiddag.

– Jeg snakket med han i går kveld og han erkjenner å ha vært på åstedet da hendelsen skjedde. Jeg skal i avhør med han nå og etter det vet jeg mer, sier Jørgen Riple, som er den siktedes forsvarer, til TV 2.

Riple bekrefter at det er en relasjon mellom siktede og offeret.

– Det er en nær relasjon mellom de to, sier han.