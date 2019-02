USA varsler en ytterligere økning av sitt militære nærvær i Polen, skriver Stars and Stripes.

USAs ambassadør Georgette Mosbacher sier til the Financial TImes at økningen vil være «vesentlig».

Det er allerede rundt 4000 amerikanske soldater i Polen, i tillegg til nærmere 900 soldater i NATOs fremskutte nærvær i landet.

I februar besøkte USAs utenriksminister Mike Pompeo NATO-styrkene som holder til i Bemowo Piskie i det nordøstlige Polen, litt under en time fra grensen mot Russland.

– Vi tar bekymringene om at Russland kan åpne en frontlinje her på alvor, sa Pompeo.

Vil ha permanent base

NATOs kampgrupper ble stasjonert ut i Baltikum og Polen i august 2016, og i april 2017 sendte NATO en brigade til det strategiske Suwalki-området.

I Redzikowo i nord bygger det amerikanske missilforsvarsbyrået MDA et Aegis-rakettskjold, som etter planen skal stå ferdig i desember 2020. Polen har kjøpt Patriot-missiler fra amerikanske Raytheon for rundt 50 milliarder kroner.

Samtidig ønsker Polen en permanent amerikansk base i landet, og er i dialog med USA om om et «Fort Trump».

President Donald Trump sa i september 2018 at han vurderte å opprette en base i NATO-landet som under den kalde krigen var medlem av Warszawapakten.

I mars 2018 undertegnet Polens forsvarsminister avtalen om å kjøpe Patriot-raketter. Foto: Alik Keplicz/AP/NTB scanpix

Da hadde den polske presidenten Andrzej Duda under et besøk i Det hvite hus kommet med et tilbud om å kalle basen for «Fort Trump».

Optimist

Polens forsvarsminister Mariusz Blaszczak har ifølge Radio Poland hatt møter med amerikanske kongresspolitikere og forsvarstopper under sikkerhetskonferansen i München.

Forsvarsministeren er ifølge radiokanalen optimistisk, men kan ikke gi en tidsramme på etableringen som skal avskrekke potensiell aggresjon fra Russland.

– Jeg håper på suksess, sier Blaszczak.

I 2018 sto et russisk missilsystem som kan utstyres med atomvåpen kampklart i Kaliningrad, landstykket mellom NATO-landene Polen og Litauen.

Den polsk-litauiske grenseregionen, som strekker seg fra Kaliningrad-provinsen i nordvest til Hviterussland i sørøst, spiller en viktig rolle i NATOs forsvars- og forsterkningsplaner.

– Det såkalte Suwalki-gapet, grenseområdet mellom Litauen i nord og Polen i sør, er på mange måter NATOs «akilleshæl» i Østersjøregionen, ifølge forsker Kristian Åtland i Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).