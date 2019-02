Lørdag kveld landet et amerikansk militærfly med store mengder nødhjelp i Colombia, ifølge BBC. Planen er at det skal inn for å hjelpe de kriserammede venezuelanere som sulter i landet.

Nødhjelpen er i grensebyen Cucuta i Colombia, men der stopper det.

Myndighetene i Venezuela har ikke sluppet inn noe av den amerikanske hjelpen, og president Nicolás Maduro har bedt hæren om å sikre grensen.

Han har omtalt de amerikanske forsendelsene som en «minefelle» og en dekkoperasjon for en planlagt amerikansk invasjon.

På en pressekonferanse i Cucuta sa sjefen for USA sin nødhjelpsetat, Mark Green at nødhjelpen kom etter ønske fra opposisjonsleder Juan Guaidó.

– Barn er sultne og nesten alle sykehus i Venezuela er i en alvorlig medisinmangel, fortalte Green.

Ber folk om å demonstrere

Venezuelas opposisjonsleder og selvutnevnte president, Guaidó, oppfordrer folket til å demonstrere for å få brakt amerikansk nødhjelp inn i landet.

Guaido uttalte på et møte lørdag at 600.000 personer har registrert seg for å hjelpe til med å frakte hjelpesendingene inn, og ba militæret om ikke å hindre innsatsen.

– Dette vil ikke bare skje ved grensen der de frivillige vil være på plass, men i byer over hele landet. Det vil bli demonstrasjoner den 23. februar for å få nødhjelp inn, sa opposisjonslederen til de flere tusen frammøtte.

Humanitær hjelp er blitt et sentral tema i maktkampen mellom Maduro og Guaido. Guaido er president i nasjonalforsamlingen, og mer enn 50 land har anerkjent ham som overgangspresident.

Mistet 11 kg vekt

Landets nåværende president Nicolás Maduro overtok makten etter at forgjengeren Hugo Chávez døde i 2013. Siden da har Maduro-regjeringen blitt kritisert for grove menneskerettighetsbrudd og Maduro-dietten har blitt et velkjent begrep.

Som følge av matmangel gikk den gjennomsnittlige venezuelaner ned 11 kilo i 2017, melder nyhetsbyrået Reuters. Under Maduros første presidentperiode hadde landets BNP et fall på over 30 prosent. Ifølge FN er det en nedgang som kun kan sammenlignes med Den store depresjonen i USA.

(TV 2/NTB)