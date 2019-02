Vitesse-Willem II 3-2

En svært skuddvillig Ødegaard fant endelig nettmaskene like før timen var spilt, med en scoring som var av det heldige slaget.

20-åringen fikk ballen på hjørnet av 16-meteren. Han tok den med seg innover i banen, og forsøkte å skyte tilbake i hjørnet han kom fra.

Ballen gikk rett i venstrebacken Freek Heerkens. Keeper ble satt fullstendig ut av spill da skuddet endret retning, og Ødegaard kunne glise for sesongens fjerde ligascoring.

Basert på statistikknettstedet Whoscored.coms algoritmer, var Ødegaard banens beste. Real Madrid-eiendommen fikk 9,5 poeng av ti mulige.

Bare to minutter senere tente det svenske stortalentet Alexander Isak håpet for bortelaget. Den 19 år gamle spissen, som er på utlån fra Borussia Dortmund og er blitt stemplet som «den nye Zlatan», scoret sitt første for Willem II.

Heller ikke svenskens scoring var vakker.

Isak var først på et lavt innlegg i feltet. Han klarte akkurat å få foten på kulen, tuppet ballen rett i forsvareren han var i duell med, før den spratt i mål. Ettersom ballen hadde kurs for nettmaskene, blir den stående som Isaks scoring.

Venstrebacken Max Clark ble matchvinner for Vitesse.

Ødegaard står med fire mål og fire målgivende på 19 kamper for Vitesse i Eredivisie. Laget hans ligger på femteplass i den nederlandske ligaen.