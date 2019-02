Kraftige vindkast, høye bølger og uvær har preget Nordland de siste par dagene. Flere steder er det målt full storm, og Meteorologisk institutt meldte om orkan på Rotvær.

Fredag ble det sendt ut farevarsel på oransje nivå og det var ventet svært kraftige vindkast, over 40 meter per sekund for Nordland nord for Helgeland.

– Vi bruker et uttrykk som heter malabarisk, og sånn har det vært nå i natt, sier ordfører Sture Pedersen i Bø kommune i Nordland til NRK.

Ordet brukes, ifølge Store Norske Leksikon , i nordnorsk dialekt, helst i beskrivelsen av ekstreme værforhold: «Han va' malabarisk», det vil si «vinden var utrolig sterk».

Farevarselet ble lørdag formiddag nedgradert til gult nivå.

– Stormsenteret er nå svekket og ligger over Troms fylke, opplyser Meteorologisk institutt.

Store skader

Mange opplevde strømbrudd, flere tak har blåst av og på Bodø lufthavn ble flere biler skadd etter at løse gjenstander ble tatt av vinden.

Ifølge Pedersen er en molo på Steinesjøen i Bø i Vesterålen påført ødeleggelser til flere titalls millioner.

– Dette er ganske utrolig at har skjedd. Den 20 år gamle moloen er virkelig blitt «sundristet», sier han til Vesterålen Avis.

– Regjeringen må på banen

Ifølge Fritjof Wangsvik, regiondirektør i Kystverket i Nordland, vil moloen koste flere millioner kroner å få reparert.

Ordføreren ber regjeringen om hjelp til å fikse byggverket som verner mot bølger og uvær.

– Det er viktig å få det reparert hurtig. Det er mye infrastruktur innover her som er viktig for næringsstrukturen i bygda vår, sier Pedersen og legger til:

– Her må nok regjeringen på banen hurtig med penger til Kystverket.

Båter og fly stanset

Vinden skaper også store problemer for fly- og båttrafikken i nord. Flere flyavganger fra Bodø lufthavn er innstilt på grunn av uværet, skriver NRK.

Uværet sørget også for at Hurtigruta MS Finnmarken fikk store problemer med å legge til kai på Ørnes i Meløy kommune, ifølge Avisa Nordland.

Også en rekke fergeruter og hurtigbåter er innstilt. Fergen mellom Festvåg og Misten er innstilt, og Kjerringøy er dermed isolert fra resten av Bodø kommune inntil videre.

I hele Nord-Norge ble det sendt farevarsel for vanskelige kjøreforhold lørdag, både på land og sjø.

– Fra tidlig lørdag morgen til utpå ettermiddagen oppfordrer vi folk til ikke å ferdes ute i terrenget eller på sjøen. Bruk sunn fornuft. Det er stor skredfare og i tillegg er det ventet vanskelige kjøreforhold, opplyste politiet.

(©NTB)