Fredag 8. februar er en 12 år gammel gutt på vei hjem fra Storosenteret i Oslo da han blir stoppet av en gjeng med 14- og 15-åringer.

En av tenåringene trekker fram en kniv og truer til seg 12-åringens Polo-lue.

Neste dag gjentar episoden seg. Denne gangen er det bestevennen til 12-åringen som må gi i fra seg Polo-luen sin etter å ha blitt truet med kniv.

– Ble ganske redd

Guttene forteller til TV 2 at de var svært redde. Av hensyn til deres egen sikkerhet er de ikke identifisert i denne artikkelen.

– Jeg ble ganske redd. Han ene trakk frem en kniv fra lommen og sa han ville ha pengene mine. Da jeg fortalte at jeg ikke hadde noen penger, ville de ha Polo-luen min. Jeg ga dem lua og løp rett hjem, sier den ene 12-åringen til TV 2.

Roser politiet

Jan er faren til en av 12-åringene. Han forklarer at begge guttene er svært preget av hendelsen, men han roser politiets innsats.

– De var raskt på stedet med mange politifolk. Etter at de pågrep gjerningspersonene har de fulgt opp guttene en rekke ganger. De har også vært på besøk til skolen, sier Jan.

BEKYMRET: Jan er far til en av 12-åringene som ble ranet. Foto: Morten Kristoffersen (TV 2)

Som en del av oppfølgingen får guttene besøk av politimester Hans Sverre Sjøvold.

– Jeg synes det er svært viktig å lytte til ofrene i disse sakene. Vi har mye fokus på gjerningspersonene. Men konsekvensene for de som blir rammet er vel så viktig, sier Sjøvold.

Forebyggende arbeid

Sjøvold er imponert over hvordan 12-åringene har taklet situasjonen. Han håper at økt innsats fra politiet skal få ned bruken av kniv blant unge.

– Vi har knivkontroller og slår hardt ned på ulovlig besittelse. Men i tillegg har vi økt det forebyggende arbeidet. Et godt eksempel er denne saken, hvor vi etter pågripelse besøker skolen og informerer. Unge må høre disse historiene og forstå at kniv er farlig og at bruken av kniv får store konsekvenser.