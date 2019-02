Avslører bisarr skade før fiasko-innhopp

Den oppfatningen deles av ekspertkollega Simen Stamsø-Møller.

– Han har ikke akkurat fått mye hvile. Han har pushet grensene fysisk gjennom en veldig energisk spillestil. Han har et teknisk nivå som er kjempebra, men uten den energien er han ikke helt oppe blant dem som er verdensklasse, mener han.

– Han har vært en sånn som har fått beskjed om ikke å trene individuelt, fordi det har vært fare for at han skulle bli overtrent. Jeg tror han har pushet kroppen litt for mye, fortsetter Stamsø-Møller.

– Spørsmålet er om noen er villig til å betale

Chileneren skal ha blitt Manchester Uniteds desidert best betalte spiller da han signerte for klubben i fjor. Han er bundet til de røde djevlene i tre og et halvt år til.

Per dags dato er han en kostbar reserve for Ole Gunnar Solskjær. Stamsø-Møller klarer ikke helt å se for seg hvilken klubb som skal kjøpe Sánchez, dersom United-direktørene finner ut at det er best å sende ham av gårde.

– For United ser det nå best ut å kvitte seg med ham med tanke på hvor mye han tjener og hvor dårlig han leverer. Jeg tror ikke de kommer til å få se den beste versjonen av Sánchez. Spørsmålet er om noen er villig til å betale, og det tviler jeg litt på, sier han.

Kanskje er det i FA-cupen mot Chelsea at 30-åringen får sin revansje. Anthony Martial og Jesse Lingard er ute med skader, noe som åpner for en plass i startoppstillingen.