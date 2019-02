Brannen oppstod i et leilighetskompleks med mange leiligheter i Dronning Åsas vei, meldte politiet i Sør-Øst like etter klokken 15.

En person ble fraktet ut av leiligheten det var brann i, og ble behandlet av helsevesenet på stedet.

– Vedkommende som ble skadet i forbindelse med brannen, er dessverre død. Nærmeste pårørende er varslet, skriver politiet på Twitter klokken 16.23.

De opplyser i tillegg om at det er for tidlig å si noe årsaken til at brannen oppsto. Leiligheten vil bli nærmere undersøkt senere.