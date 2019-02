Det melder Trøndelag politidistrikt på Twitter. Politiet opplyser også om at en person er savnet i forbindelse med jordskredet.



Det er gjennomført søk i de deler av huset som det har vært mulig å gjennomsøke med hund, uten funn. Deler av huset må rives for å komme til nye områder.

– Det befant seg to personer i huset da skredet skjedde. Vi har kontroll på én og savner den andre, sier operasjonsleder Ann Kristin Øie til TV 2.

Personen de har kontroll på var også den som varslet politiet om hendelsen klokken 15.23.

– En person er savnet, og den personen skal bo på adressen. Personen som er savnet skal bo i sokkelen under huset, sier redningsleder i Hovedredningssentralen Sør-Norge, Owe Frøland, til TV 2.

Tips oss! Tlf/SMS/MMS: 02255

Tlf/SMS/MMS: E-post: tips@tv2.no

E-post: Fra utlandet: +47 915 02255

– Krevende

Jordskredet skjedde på Gjølme, like ved Orkanger.

– Det er mye ressurser på skadestedet, og nå har vi fått på plass ressursene vi trenger der, sier operasjonsleder Kamilla Engen til TV 2.

Hun opplyser om at det var et krevende arbeid å komme seg til huset etter jordskredet, men at de nå er i huset.

Stort skred

Hovedredningssentralen Sør-Norge opplyser at redningshelikopter bistår, blant annet med å frakte inn hunder til søket.

– Det er et bolighus som har sklidd av grunnmuren, brannvesenet undersøker om det er folk i huset. Geolog er varslet og politihunder sendt til stedet, sier operasjonsleder Ann Kristin Øie til TV 2.

Brannvesenet, politiet og tekniskvakt fra kommunen er på stedet. Skredet skal være 30 meter i bredden og 70 meter i lengden.

Det skal ikke være fare andre hus eller nye ras.

Saken oppdateres.