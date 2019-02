Ti personer er pågrepet etter knivstikking i Bergen – en person er siktet for drap

En mann i slutten av 20-årene omkom etter han ble knivstukket ved Danmarks plass i Bergen fredag kveld.

Mannen ble fraktet til sykehus, og erklært død klokken 22.20 senere samme kveld.

Politiet opplyser at ti personer er pågrepet etter voldsepisoden, og at en 22 år gammel mann er siktet for drap.

Til TV 2 opplyser politiet at de har video av drapet.

Dødsfallet kom som et resultat av et masseslagsmål, i kjølvannet av stadig flere tilfeller av vold med kniv.

Pressekonferanse

Klokken 15 holder Vest politidistrikt pressekonferanse i forbindelse med hendelsen fredag kveld. Dødsfallet etterforskes som drap.

– Klokken 21.30 fikk vi melding om masseslagsmålet. Flere personer var involvert, sier politiadvokat Trond Eide under pressekonferansen.

Mannen ble erklært død klokken 22.20 fredag kveld, og vil bli obdusert mandag.

– Dødsårsaken er flere stikk i overkroppen. På grunn av vitneforklaringer og bilder fra overvåkningskameraer på stedet er en person midlertidig siktet for drap.

Video av drapet

Politiet opplyser til TV 2 at de har video av drapet.

– Den siktede er ikke avhørt enda. Han var først siktet for kroppskrenkelse, før siktelsen senere ble endret til drap, sier Eide.

CIRCLE K: Drapet skjedde ved denne bensinstasjonen i Bergen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Politiet har grunn til å tro at den siktede og den avdøde kjente hverandre. Det er foreløpig uklart hvor mange som vil bli fremstilt for fengsling og det pågår ransaking av flere adresser i Bergen.

– Slik saken fremstår kan det bli aktuelt med flere pågripelser i saken. Vi har flere navn og det kan bli en utvikling der. Vi har ikke full oversikt så langt, sier Eide.

Det gjennomføres nå avhør av vitner, og Eide oppfordrer andre som kan ha kjennskap til saken om å ta kontakt med politiet.

Ti pågrepet

De ti personene som er pågrepet etter fredagens hendelse er alle født på 90-tallet. Ifølge politiadvokat Eide er det et visst sprik i alder.

– Vi har ikke avklart hvilket miljø de pågrepne tilhører. Etterforskningen er i startfasen og vi vil ikke spisse dette mot et spesielt miljø, sier Eide.

Da politiet kom til stedet var ingen av de ti personene ved åstedet, men de ble pågrepet ulike steder i Bergen.

– Det er ingenting som tyder på at dette var planlagt, men vi kan ikke utelukke det. Det etterforskes som en drapssak, og politiet har satt store ressurser på saken.

Samtlige involverte er av utenlandsk opprinnelse, med norsk statsborgerskap.

Vitne til hendelsen

– Jeg så to menn som sto der. Først trodde jeg de tullet, men så oppfattet jeg at det var alvor. De var ganske hissige. Jeg oppfattet at den ene slo den andre. Det gikk vel cirka et halvt sekund, så oppdaget jeg at den ene hadde en kniv i hånden, sier mannen til Bergensavisen.