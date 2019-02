Etter å fire solide sesonger for Sarpsborg 08, vendte danske Patrick Mortensen (29) tilbake til hjemlandet i vinter.

Fredag spilte han sin andre kamp for sin nye klubb AGF i den danske superligaen, og scoret da sitt første mål for klubben på vakkert vis.

Fra 20 meter dundret angriperen ballen i mål på sin første touch.

– Jeg pleier å si at det er bedre enn sex, men min kone liker ikke at jeg sier det, gliser Mortensen i et intervju med Århus Stiftstidende.

– Betydde mye

For 29-åringen var det en stor opplevelse å presentere seg selv for fansen på en sånn måte.

– Spøk til side, det er fantastisk å få et så deilig og rent treff og se ballen suse inn. Og så var det bare enda mer deilig at det var mot våre egne fans, og jeg bare kunne stå der alene med dem et par sekunder før de andre kom løpende. Det betydde mye for meg, og det var deilig å gi litt tilbake til alle, sier han.

– Et fyrtårn

Mortensen ble svært populær i Sarpsborg, og det var nok vemodig for mange da dansken valgte å takke for seg tidligere i vinter.

– Det er en ambivalent følelse vi sitter med nå, selvfølgelig. Patrick har vært et fyrtårn for oss, og vi ville gjerne hatt ham med videre. Men samtidig ønsket han seg videre, han ønsket å få noe igjen for sin fantastiske innsats i Europa League – og da er dette bare slik fotballen er. Men vi har virkelig stått side om side, Sarpsborg 08 og Patrick Mortensen, og det er vi glad for i dag, sa sportssjef Thomas Berntsen til SA.

Sarpsborg har hentet Steffen Lie Skålevik fra Brann for å erstatte Mortensen.

Mortensen skrev under på en fireårskontrakt med AGF, som ledes av den tidligere Eliteserie-kjenningen David Nielsen.

I skrivende stund ligger klubben på femteplass, ett poeng bak Brøndby på tredje.

Tittelkampen står mellom Ståle Solbakkens FC København og Midtjylland, der førstnevnte har tre poengs forsprang.

Se Mortensens perlescoring: