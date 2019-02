Her bommet han på pressekonferansen

Sannheten er at det har blitt bygget akkurat null meter med mur.

Samtidig understreker CNN at forberedelser til å begynne å bygge i overkant av 22 kilometer med mur, er i gang i Texas.

Se mer om dette i videoen øverst i saken.

Påstand 4: Tusener av MS-13-medlemmer er deportert

Trump hevdet i sin uttalelse at tusenvis av medlemmer av den beryktede gjengen MS-13 har blitt deportert etter at han ble president.

Rapporter viser ifølge Washington Post at i regnskapsåret 2018 ble 1332 bekreftede eller mistenkte medlemmer av gjengen deportert, mens i regnskapsåret 2017 lå tallet på 1073.

Det innebærer at 2405 medlemmer eller mistenkte medlemmer av gjengen er deportert, hvorav en del av dem ble deportert under Obamas styre.

Å kalle dette for «tusenvis» er muligens en overdrivelse, men ifølge Washington Post sine tall kan det rettferdiggjøres.

Følger man NBC News sitt regnestykke er det derimot antakeligvis usant. Kanalen skriver at det i regnskapsåret 2017 ble arrestert 4818 personer tilknyttet gjenger, hvorav færre enn 800 var MS-13-medlemmer. USAs «Immigration and Customs Enforcement» rapporterte å ha fjernet nær 6000 gjengmedlemmer eller mistenkte gjengmedlemmer samme år, men det kommer ikke frem av tallene hvor mange av disse som var tilknyttet MS-13.

Påstand 5: Mur fører til færre drap

Mellom USAs grenseby El Paso og meksikanske Ciudad Juárez er det allerede fysiske barriérer. Presidenten mener dette fører til at det er langt færre drap på den amerikanske siden.

Ifølge New York Times har han rett i at det er flere drap på den meksikanske siden, med 1200 drap i Ciudad Juárez mot 23 i El Paso i fjor.

Samtidig understreker avisen at det også var skjeve tall i 2007, før man fikk fysiske barriérer mellom de to skillene. Den gang ble det meldt om 17 drap i El Paso og 320 i Juárez. Avisen konkluderer dermed med at påstanden er villedende.

Påstand 6: Israel bygger nok en mur fordi den de har er 99,9 prosent effektiv

Trump sier at Israel bygger nok en mur fordi den de har er «99,9 prosent effektiv».

I 2016 rapporterte New York Times om mye smugling som enkelt unngår barriérene mellom Israel og Palestina.

Benjamin Netanyahu har dog sagt at Israel har 99 prosent suksess med å redusere immigrasjon fra Afrika, med en barriére langs grensen mot Egypt. New York Times konkluderer dermed med at dette er sant, og viser til tall fra israelske myndigheter som bekrefter at antall ulovlige migranter som krysset grensen fra Egypt til Israel gikk ned fra over 16.000 i 2011, til tolv i 2014.

Washington Post konkluderer derimot med at det er usant, og viser til en rapport i Harvard International Review som hevder at det ikke er muren alene som kan få æren for de 99 prosentene.

Ikke bare Trump

Det skal sies at det ikke bare er Donald Trump som er tatt i å lyve eller å vri på sannheten.

Før presidentvalget i 2016 ble det stadig sjekket om det kandidatene sa stemte. Den gang ble også Hillary Clinton tatt i å fare med usannheter ved flere anledninger.