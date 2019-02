En uåpnet versjon av spillet «Super Mario Bros.» fra 1985 er solgt for rekordpris ved auksjonshuset Heritage Auctions i USA.

Spillet ble solgt for svimlende 100.150 amerikanske dollar, som tilsvarer nær 865.000 norske kroner.

I en pressemelding skriver auksjonshuset at prisen er verdensrekord for et spill som har gått gjennom en kvalitetsvurdering.

Eksemplaret har av Wata Games fått en karakter på 9,4 hvorav 10 er det høyeste, mens forseglingen er vurdert til A++, som er toppkarakter.

Det innebærer at spillet er i så å si perfekt stand.

En gruppe samlere gikk sammen for å kjøpe spillet 6. februar, før det ble solgt på auksjonen. Blant dem var Zac Gieg som eier «Just Press Play Video Games» i Lancaster, Philadelphia.

– Vi var alle klar over hvor vanskelig det er å finne en åpnet kopi av denne versjonen, men å finne en som fortsatt er forseglet er virkelig noe jeg trodde jeg aldri skulle få se, selv etter å ha solgt videospill i over 20 år, sier han.

Reddet industrien

Det var nettopp i «Super Mario Bros.» at mange fikk sitt første møte med den berømte rørleggeren, som i spillet forsøker å komme seg gjennom Mushroom Kingdom for å befri Prinsesse Toadstool, senere kjent som Prinsesse Peach.

– Super Mario Bros. er ikke bare det mest kjente spillet noen sinne, det reddet også videospillindustrien i 1985, sier sjef i Wata Games, Deniz Kahn, i pressemeldingen.

Inntektene i videospillbransjen var nemlig i fritt fall, fra 3,2 milliarder dollar i 1983 til 100 millioner dollar i 1985, skriver magasinet Fortune. Men «Super Mario Bros.» ble en supersuksess, og har til dags dato solgt mer enn 40 millioner eksemplarer. Dette gjør spillet til en av tidenes mestselgende titler.

– Mario er den mest kjente karakteren i verden, til og med mer enn Mikke Mus. Super Mario Bros. lanserte verdens største spillfranchise og denne kopien er det eneste kjente forseglede eksemplet fra Nintendos testlansering, sier Kahn.

Populært spill

Fordi spillet var så populært lagde Nintendo flere versjoner av Super Mario Bros fra 1985 til 1994, noe som ifølge pressemeldingen resulterte i elleve forskjellige innpakninger.

De første to variantene var forseglet med klistremerker og var kun tilgjengelig i testlanseringen i New York og Los Angeles i 1985 og 1986.

Av alle forseglede eksemplarer av spillet er dette det eneste kjente som er forseglet med et slikt klistremerke.

– Ikke bare er alle NES sine spill som er forseglet med klistremerker utrolig sjeldne, men fordi de ikke er forseglet i plast blir de som regel utsatt for betydelig slitasje etter over 30 år, sier Thrower i pressemeldingen og legger til:

– Dette spillet kan muligens bli kvalitetsstandard for alle forseglede NES-spill som man vet eksisterer.