Politiet fikk melding om slagsmål mellom flere personer ved Danmarks plass klokka 21.30.

Flere menn er pågrepet i saken, og politiet etterforsker saken som drap.

De tekniske undersøkelsene ble avsluttet på åstedet lørdag morgen. Politiet ber eventuelle vitner som kan ha sett noe ta kontakt med politiet.

– I forbindelse med slagsmålet er en person knivstukket. Personen er tatt hånd om av helsepersonell og kjørt akuttmottaket ved Haukeland sykehus, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.



Klokken 5 natt til lørdag opplyser politiet at mannen i 20-årene ble erklært død på sykehuset. De pårørende er varslet om dødsfallet.

To personer var på jobb Circle K da knivstikkingen skjedde, og den ene hjalp den knivstukne mannen, skriver NRK.

– Begge er sterkt preget av hendelsen, og vi ber om forståelse for at de to blir beskyttet, sier pressetalsmann Knut Hansen i Circle K til kanalen.

Stasjonen har videoovervåking, og politiet har sikret seg videomateriale.

Fem til ti personer var involvert i slagsmålet.

Ved 4-tiden opplyste operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til VG at flere personer var pågrepet etter knivstikkingen.

– De er siktet for kroppskrenkelser og vi har begynt å avhøre dem. Pågripelsene kom etter etterforskning på stedet og opplysninger vi har fått. Vi satte mange patruljer på saken og kontrollerte dem vi traff på, forteller han.

Algrøy vil ikke si hvor mange personer som er pågrepet, men sier det er menn i alderen 20–30 år.

