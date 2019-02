Den ene spiller for West Ham, den andre er lagvenninne med Maren Mjelde og Maria Thorisdottir i Chelsea.

På banen er de sveitsiske fotballspillerne Alisha Lehmann (20) og Ramona Bachmann (28) arge rivaler. Utenfor er de kjærester.

I BBC Three-dokumentaren «Britain's Youngest Football Boss» får seerne et innblikk i livet til de to angriperne.

– Det er mye positivt med å ha en som gjør det samme. Jeg går ikke ut i helgene fordi jeg skal spille kamper. Hun vet hva jeg går gjennom og jeg forstår henne også, sier Bachmann.

– Hun var idolet mitt

Åtte år yngre Lehmann så opp til kjæresten lenge før hun selv ble proff.

– Da jeg var ung, var hun idolet mitt. Hun er veldig, veldig god, teknisk og rask. Men jeg er raskere, ler hun.

Bachmann ble Chelsea-spiller i 2017, og før denne sesongen flyttet også Lehmann til London. Etter å ha spilt sammen på det sveitsiske landslaget, skulle kjærestene spille mot hverandre for første gang 4. november.

– Jeg er litt nervøs, men jeg tror det vil bli en god kamp, sa Lehmann før oppgjøret, og la til:

– Om hun scorer vil det føles veldig ille.

– Veldig ille

Dessverre for Lehmann endte det med 2-0-seier til Chelsea, og det var Bachmann scoret begge målene.

Og Lehmann tok det ikke pent.

– Ikke så bra for øyeblikket, jeg vil ikke snakke om det. Det er ille. Veldig ille, sa hun etter kampslutt.

Heldigvis har det ikke lagt noen demper på forholdet. På Instagram deler stadig de to, som begge har rundt 46 000 følgere, bilder av hverandre.

– Du er bare en fantastisk person, skrev Lehmann da hun la ut et bilde av seg selv og kjæresten på Instagram i slutten av januar.