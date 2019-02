​Eieren i dyrparken Rafah Zoo i Gaza ønsket at barn og andre besøkende skulle få gleden av nærvær med løven. Derfor fjernet de klørne til den 14 måneder gamle løvinnen, skriver den internasjonale dyrevernorganisasjonen Four Paws.

Falestine ble ifølge medier først bedøvet, for så å bli lagt på et bord. Dyrlegen fjernet klørne hennes og sydde sårene på poten, som angivelig skal ha fått så store sår at det sprutet blod, ifølge Daily Mail.

Det stoppet ikke der. Etter den første operasjonen kom legen tilbake for å klippe klørne enda lenger ned.

– Jeg ønsker å redusere aggresjonen til løven sånn at den kan være vennlig mot besøkende, sa Mohammed Jumaa, eieren av dyreparken ifølge Daily Mail.

Som å fjerne fingrene til et menneske

Dyrevernorganisasjonen sier fjerning av klørne til en løve er like ille som om noen skal amputere fingrene til et menneske opptil knokene.

KUTTET: Ansatte i dyreparken holdt løven nede mens veterinæren kutter klørne. Foto: Said Khatib / AFP

– Naturlig adferd, slik som å få tak i mat og klatre er umulig uten dyrets klør. Siden amputasjonen skjedde utenfor en klinikk, er sjansen høy for infeksjon, skriver Four Paws om hendelsen.

– Ikke grusomt

På grunn av at det ikke er noen spesialiserte dyreklinikker i Gaza skjedde operasjonen inne i dyreparken. Veterinæren som utførte operasjonen hevder det er helt greit.

– Klørne ble kuttet sånn at de ikke skal vokse fort. Da kan besøkende og barn leke med henne, sa Fayes al-Haddad, veterinæren som opererte Falestine.

Videre nektet han for at det ville påvirke oppførselen til kattedyret.

GLEDE: Barn kunne glede seg over å se løven på nært hold etter operasjonen. Foto: Said Khatib / AFP

– Vi vil gi smil og glede til barna, samtidig som at antall besøkende vil stige. Løvinnen mister ikke sin naturlige adferd, sier Haddad.

Avdekket kritiske omstendigheter

Hendelsen er bare et av mange kritikkverdige forhold, hevder dyrevernorganisasjonen.



Ifølge Four Paws har mange dyr dødd på grunn av at de har havnet midt i rakettild og krigshandlinger som følge av konflikten med Israel.