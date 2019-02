– Første gangen han sier noe som kan tolkes feil

– Kampene de neste månedene avgjør veldig mye for fremtiden hans. Han trenger å fortsette å gjøre slik han gjorde før PSG-kampen – at kampplanen fungerer, formspillerne leverer og at han unngår skader. Han må gjøre omtrent som han har gjort til nå, mener TV 2s fotballekspert.

– Jeg tror han har en veldig god sjans til å opprettholde stemningen og humøret. Spillerne virker veldig motiverte. Han må gjøre alt han kan for å få folk til å glemme denne uken, fortsetter han.

Selv er kristiansunderen krystallklar på at det ikke nytter å dvele ved tapet.

– Du får ikke panikk fordi du taper en kamp. Du endrer ikke på alt bare av den grunn. Vi er nødt til å fortsette å jobbe med den måten vi ønsker å spille fotball på. Vi har lyst til å vise oss frem mot Chelsea og Liverpool, sier Uniteds vikarmanager.