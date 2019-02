Mot PSG måtte både Jesse Lingard og Anthony Martial byttes ut med skader.

Under fredagens pressekonferanse bekrefter Solskjær at duoen må belage seg på et opphold på sidelinjen.

– Slik det ser ut nå, er de ute i to til tre uker, opplyser kristiansunderen.

I så fall mister Lingard og Martial mandagens cupkamp mot Chelsea, samt ligaoppgjøret mot Liverpool 24 februar.

Også bortekampen mot Crystal Palace i ligaen, 27. februar, står i fare. Southampton på hjemmebane 2. mars kan være en mulig returdato for de offensive spillerne.

– De har vært en viktig del av angrepsspillet. Rom (Lukaku) og Alexis (Sánchez) har andre ferdigheter, konstaterer kristiansunderen, som ber erstatterne som får sjansen om å gripe den.

– Laget falt sammen

Øyvind Alsaker, som kommenterte Solskjærs første tap som United-manager, mener de røde djevlene led av duoens fravær i andre omgang mot PSG.

– En så jo det mot PSG. Da de to måtte ut, falt laget sammen. Nå må han, uten egentlig å ha hatt veldig god tid, skru laget sammen på en litt annen måte. Men sånn er det å være trener, minner Alsaker om.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen slår fast at Lingard og Martial ute er en klar svekkelse for Solskjær.

– Begge har vært veldig bra. Martial har scoret mål og vært flink til å sette opp lagkamerater, mens Lingard er viktig for måten Solskjær vil spille på. Han jobber hardt, og er et aktivum – både med og uten ball, mener Mathisen.

– Solskjær får en utfordring. De andre alternativene, Lukaku, Sánchez og Mata, er dessverre ikke der de en gang var. Rekken med Martial, Lingard og Rashford har fungert veldig bra, og vært viktige for måten Solskjær ønsker å spille på, fortsetter han.

Slipper til unggutter

Mot Chelsea kan kristiansunderen komme til å slippe til ungguttene. En av dem kunne vært 17 år gamle Mason Greenwood, men også han er skadet.

To andre er derimot aktuelle.

– Angel (Gomes) og (Tahith) Chong har trent med oss hele uken, og til og med i forrige uke. Det er en stor sjanse for at de blir involvert, sier Uniteds vikarmanager.

Mathisen tror ikke det er usannsynlig at United-fansen får se noen unggutter mot Chelsea, i og med at de mer rutinerte utfordrerne har slitt i det siste.

– Det tror jeg fort kan skje. Solskjær spilte for United i en tid der unggutter kom frem, gjerne på bekostning av etablerte stjerner. Samtidig er ikke FA-cupen det viktigste for United. Denne sesongen tror jeg det er topp fire. Exit mot Chelsea er selvfølgelig ikke noe de ønsker, men det vil ikke være krise, mener TV 2s fotballekspert.

Dro til Norge

Solskjær forteller at han dro hjem til Norge etter det sviende tapet for PSG, slik at han fikk sett familien.

Han er nå ute etter revansje.

– Jeg hater å tape kamper. Det tror jeg guttene gjør òg. Men det er ikke noe poeng i å dvele ved det. Vi har store kamper mot store lag fremover, og må slå tilbake på mandag, slår han fast.