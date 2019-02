Midtstopper Maria Thorisdottir har forlenget sin avtale med storklubben Chelsea i to år til sommeren 2021.

Det opplyser den engelske storklubben på sitt nettsted fredag ettermiddag.

– Jeg stortrives her, har en perfekt treningshverdag, og synes det er veldig stort å få muligheten til å signere for to nye år. Det var egentlig et ganske enkelt valg, sier Thorisdottir til TV 2 Sporten.

Midtstopperen var med på å vinne både serie og cup i den engelske hovedstaden forrige sesong, men har slitt med hjernerystelse de siste månedene og ikke vært på banen for de blå denne sesongen.

– Det at de ønsker å signere meg med videre, og ser at det er stort potensial der, hjelper veldig på motivasjonen nå etter de tunge månedene jeg har hatt. Det er veldig hyggelig, sier forsvarsspilleren.

Kontrakten hennes gikk i utgangspunktet ut etter inneværende sesong, men fredag ble det offentliggjort at den nå altså er forlenget med to år. Dermed er stopperprofilen inne i en virkelig drømmeuke. Tidligere denne uken ble Thorisdottir nemlig også tatt ut i landslagstroppen til Norge, som skal spille Algarve Cup senere denne måneden. Der kan det bli comeback, ettersom problemene etter hjernerystelsen er bak henne. En betennelse i foten har imidlertid utsatt comebacket ytterligere.

– Kan knapt vente på å se hva de neste årene vil bringe

Thorisdottir, som er datter av håndballjentenes islandske landslagssjef Thorir Hergeirsson, var en viktig brikke i EM-sluttspillet for to år siden, og spilte også VM sommeren 2015. Totalt har hun 31 A-landskamper for Norge, og ser nå frem til de neste årene både på klubb- og landslagsnivå.

– Jeg setter virkelig pris på sjansen til å være her i to år til, og jeg kan knapt vente på å se hva de vil bringe, sier forsvarsspilleren til chelseafc.com.

– Jeg hadde aldri vunnet noe før jeg kom hit. Å løfte FA-cuptrofeet er noe av det største jeg har gjort, og jeg ønsker virkelig å gjøre det igjen, legger hun til.

