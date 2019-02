Morten Spencer - som har både norsk og engelsk pass - har gjort seg bemerket i England som et spesielt talent.

14-åringen har lenge vært en del av Sunderlands ungdomsakademi, og i fjor ble han blant annet tatt ut på det engelske G15-landslaget.

Nylig valgte Spencer å terminere kontrakten med Sunderland. Det gjorde at en rekke beilere kjapt meldte seg for å signere det norske talentet.

Deriblant skal storklubben Manchester City ha vist interesse, ifølge moren Heidi Lunde Spencer.

– Manchester City er en av klubbene som har vist interesse. I starten ville nok også Morten dit, men det ville betydd at han måttet flytte hjemmefra for å bo og spille der. Etter hvert har vi følt på at City er en såpass stor klubb med ganske mange talenter som etter hvert blir sendt ut på lån. Derfor har vi sett på andre alternativer, forklarer Lunde Spencer.

Trolig ender sønnen - som fyller 15 år i mars - opp hos Middlesbrough.

– Der er såpass nærme at vi kan bli boende her vi bor nå. På sikt tror vi dette er den beste løsningen for utviklingen til Morten, forklarer hun.



NFF følger med på talentet



Sønnen Morten er født og oppvokst i England og har både norsk og engelsk statsborgerskap.

Det betyr at han er spilleberettiget for det norske landslaget - selv om han allerede har spilt tre U-landskamper for England.

Det er først ved offisielle A-lagskamper at spillere låses til ett land.

– Jeg har vært i dialog med Norges Fotballforbund og de har gitt meg beskjed om at de ønsker å se nærmere på Morten, forteller Heidi Lunde Spencer.

G15-landslaget har hatt en samling hittil. Nå er Morten Spencer aktuell for en samling som skal være i mars. 6. mars blir troppen tatt ut.

– Dette er en spiller vi har lyst å bli nærmere kjent med. Jeg har vært i kontakt med både mor og sønn, og nå ønsker jeg å se kamper av han og kartlegge han ytterligere. Det er helt klart en spennende spiller, sier landslagstrener Jan Peder Jalland til TV 2 Sporten.

Mamma Heidi Lunde Spencer er opprinnelig fra Asker.

– Hvilket landslag håper du selv at han ender opp på til slutt?

– Hva skal jeg si? Om han blir god nok for England, så hadde det selvfølgelig vært stas. Men han er uansett kjempeprivilegert som får tilbud fra både Norge og England. Jeg er kjempestolt over han, sier Heidi Lunde Spencer.