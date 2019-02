Det Europeiske fotballforbundet (UEFA) bekrefter at Sergio Ramos etterforskes etter at kapteinen uttalte at han pådro seg gult kort med vilje i sluttminuttene mot Ajax.

– Displinærundersøkelser er startet i forbindelse med uttalelsene til Real Madrid-spiller Sergio Ramos, bekrefter UEFA overfor

UEFA opplyser videre at Ramos kan bli utestengt i ytterligere én kamp for brudd på reglemene som sier en spiller vil bli utestengt i to kamper dersom det kommer frem at spilleren med vilje pådrar seg et gult eller rødt kort.

Det var i onsdagens Champions League-oppgjør at Ramos taklet Ajax’ danske angriper Kasper Dolberg i det 89. minutt uten å være i nærheten av ballen, og pådro seg umiddelbart det gule kortet.

"Sí, la verdad que viendo el resultado... Es algo que tenía presente. No es subestimar al rival pero a veces toca tomar decisiones y lo he decidido así".



Etter kampen ble han sitert på følgende i et TV-intervju:

– Ikke for å snakke ned motstanderen, men av og til må du ta slike avgjørelser i en kamp, og det var det jeg bestemte meg for å gjøre, sa Ramos om det gule kortet han fikk mot Ajax i et intervju med El Chiringuito TV.

Disse uttalelsene trekker nå Ramos. I en offisiell uttalelse han har lagt ut på Twitter hevder han nå at han ikke ville pådra seg gult kort med hensikt.

– Jeg vil gjøre det klart at jeg ikke tvang frem det gule kortet, konstaterer han.

TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller var skråsikker på at Ramos pådro seg gult kort med vilje.

– Måten han kjefter på Kasper Dolberg er for å være helt sikker på å være idiot nok til å få det gule kortet. Han vet hva han gjør, men det er risikabelt. De leder med ett mål. Det er bare to lag som har snudd tap hjemme til seier i Champions League siden 1992, så det skjer sikkert ikke, men å ta en sånn sjanse er kalkulert og iskaldt gjort. Det ser veldig ut som han får det gule kortet med vilje, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller om det gule kortet Ramos pådro seg i sluttminuttene.