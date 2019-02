Ole Gunnar Solskjær virket uslåelig i Manchester United, men mot Paris Saint-Germain tirsdag kom det første tapet etter en ubeseiret kamprekke med ti seirer.

Nederlag er vanskelig å svelge for lagets svenske stopperkjempe Victor Lindelöf.

Maja Nilsson Lindelöf, som er kjent både gjennom blogg og podkast, vet at hun bør skygge banen når ektemannen har tapt.

– Jeg ønsker alltid å vinne, så etter et tap jeg kan være ganske sint en stund, og det vet min kone. Hun vil ikke snakke med meg når jeg kommer hjem, men det er viktig å slippe det også. Det er greit å være forbannet, men du må komme deg videre etter noen timer. Det er jeg veldig god på, sier Lindelöf til klubbens nettsider.

Han mener nøkkelen er å se frem til neste kamp, både etter tap og seier.

– Jeg sier til meg selv at det tilhører fortiden og at jeg må sørge for at det samme ikke skjer igjen. Jeg elsker å vinne, men det er på samme måten der. Du kan være glad etter en seier, men dagen etter må du se fremover og jobbe hardt frem mot neste kamp, sier den tidligere Benfica-spilleren.

Manchester United betalte 335 millioner kroner for Lindelöf sommeren 2017, men han slet med å imponere under José Mourinho. Etter at portugiseren ble erstattet med Ole Gunnar Solskjær har det løsnet på banen for svensken.

Lindelöf stortrives i Manchester.

– Jeg liker meg veldig godt. Jeg liker virkelig folkene her, for de er veldig hyggelige. Det er noen gode restauranter og steder å gå og du har alt du trenger. Jeg bor litt utenfor byen, og det er veldig fint der. Det er også viktig at konen min trives her, og hun koser seg virkelig, sier han.

Manchester United har under Solskjærs ledelse klatret fra sjette- til fjerdeplass og tatt seg til FA-cupens femte runde, der Chelsea venter borte på Stamford Bridge mandag. Klubben får det imidlertid vanskelig med å ta seg videre til Champions League-kvartfinalen etter 0-2-tapet for PSG tirsdag.

Returkampen mot Paris Saint-Germain er på bortebane onsdag 6. mars.