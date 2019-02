Forretningsmannen Atle Berge, som ble anklaget for spionasje og utvist fra Russland i ti år, har hevdet at han ble forsøkt vervet av norsk etterretning.

Fredag anla Ølen Betong søksmål mot Staten ved Forsvars- og Justisdepartementet.

– Bakgrunnen for søksmålet er et titalls uønskede forsøk fra norske statsansatte etterretningsoffiser på å rekruttere nøkkelansatte hos saksøkerne til å bli informanter i Russland, opplyser Per M. Ristvedt i advokatfirmaet Schjødt til TV 2.

Dette medførte ifølge Ristvedt at sentrale personer hos saksøkerne ble bragt inn for lange avhør hos de russiske etterretningsmyndighetene.

– Deretter utstedte russiske myndigheter innreiseforbud i 10 år for disse personene, hvilket resulterte i at Ølen Betong Gruppens innbringende virksomhet i Murmansk ble påført store tap, opplyser advokatfirmaet til TV 2 fredag.

– Må ta ansvar

Samlet dreier det seg om økonomiske tap i størrelsesorden 150 millioner norske kroner.

– Staten må ta ansvar for sine handlinger og sin opptreden overfor norske borgere og selskaper. Det går en grense for hva man må finne seg i fra norske myndigheter, og den mener vi er overskredet her, sier Per M. Ristvedt i advokatfirmaet Schjødt.

Berge fortalte i 2018 til TV 2 at firmaet hadde satset stort i Nordvest-Russland da norske etterretningsoffiserer angivelig oppsøkte ham.

– Jeg er ikke den eneste de har forsøkt å verve. Jeg kjenner til flere som er forespurt om å gi informasjon til norsk etterretning. Jeg sa selvfølgelig nei, men kan bare svare for meg selv. Jeg synes at dette bør komme frem, sa Berge til TV 2.