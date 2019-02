Den omstridte angriperen Mario Balotelli forlot i januar Nice til fordel for Marseille i Ligue 1.

Italieneren har fått en god start i sin nye klubb og har scoret to mål på tre kamper.

Nå får han de beste lovord av Marseilles trener Rudi Garcia.

Han sammenligner Balotelli med selveste Francesco Totti, Roma-legenden som spilte for klubben fra den italienske hovedstaden fra 1992 gil 2017.

– Jeg ser en bit av Totti i Balotelli når det kommer til det å lese spilet, sier Garcia, ifølge

Rudi Garcia var trener for Totti i årene 2013 til 2016 da han hadde hovedtreneransvaret i Roma.

ROMA-LEGENDE: Francesco Totti. Foto: Vincenzo Pinto

Treneren mener Balotelli allerede er blitt en nøkkelspiller i Marseille.

– Han gir oss noe annet. Han spiller bra og har tilpasset seg veldig raskt, mener han.

Balotellis overgang til Marseille skjedde imidlertid ikke uten bråk. Den omstridte angriperen stod over de fem siste kampene for Nice for å avklare sin fremtid etter å ha fått tillatelse fra Nice-trener Patrick Vieira.

I fjor sommer ankom Balotelli to uker for sent til sesongoppkjøringen og gjorde det klart at han ønsket å skifte klubb. 28-åringen spilte ti kamper for Nice denne sesongen, og noterte seg for kun stått for én målgivende pasning før overgangen til Marseille.

Balotelli har tidligere spilt for klubber som Inter, Manchester City, Liverpool og AC Milan.