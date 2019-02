– Vi har fremdeles ikke fått noe livstegn fra Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, sier etterforskningsleder i Øst politidistrikt Tommy Brøske til TV 2 utenfor Lillestrøm politistasjon fredag ettermiddag.

Mandag gikk bistandsadvokaten til familien Hagen, Svein Holden, ut og oppfordret de mulige kidnapperne til å komme med et bevis for at 68-åringen er i live.

Det hadde da vært kontakt med de mulige kidnapperne, der et slikt livstegn var skissert.

Likevel er ikke dette mottatt fredag.

– Har det vært ny kontakt mellom partene?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Brøske.

– Bekymret

Brøske legger ikke skjul på at den lange tiden som er gått siden noen sist hørte noe fra Falkevik Hagen, 107 dager, bekymrer politiet.

– Det er klart, det er svært bekymringsfullt. Vi gikk ut i mediene fordi vi trengte hjelp til å komme videre. Vi har fått en del tips som vi jobber vi jobber videre med, sier han.

– Er Anne-Elisabeth Falkevik Hagen fremdeles i live?

– Det er ikke kommet noe livstegn fra henne siden 31. oktober. Mer vil jeg ikke si om saken, sier han.

Det var Romerikes Blad som først meldte at det ikke var mottatt noe livstegn fredag.

Antatt bortført

68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog 31. oktober. Politiet antar at kvinnen ble bortført fra sitt hjem på Fjellhamar.

– Dette er fremdeles vår hovedteori, men vi ser også på andre muligheter, sier Brøske.

– Vi har en bred etterforskning, og tar stilling til hvilke etterforskningsskritt som skal gjennomføres underveis, sier han.

Mandag denne uka opplyste politiet at det har vært ny kontakt med de antatte gjerningspersonene. Dette skjedde via en plattform som er bedre egnet for kommunikasjon enn forrige gang de mulige kidnapperne tok kontakt. Politiet har ikke sagt noe om hva slags kommunikasjonsform det dreier seg om.

Denne kontakten skal ha skjedd kort tid etter forrige gang familiens bistandsadvokat Svein Holden holdt en pressekonferanse der han oppfordret kidnapperne til å ta kontakt.

Redd innblanding

Politiet er redd privatpersoner skal blande seg inn i saken, og eventuelt utgi seg for å være kidnapperne.

– Vi oppfordrer folk som ikke har noe med saken å gjøre, til å holde seg unna, sier Brøske.

Likevel har ikke politiet noen konkret mistanke om at dette har skjedd, og de har vurdert den kommunikasjonen som har vært mellom de mulige kidnapperne og Hagen-familien som reell.

Politiet har tidligere bekreftet at det har kommet både trusler og krav om løsepenger i form av kryptovaluta.

Svein Holden har på sin side sagt at familien ikke ønsker å forhandle før de har fått et livstegn fra 68-åringen.

Det har kommet inn over 1.400 tips fra privatpersoner i saken.